Gregorio Paltrinieri, fascino e talento

Orgoglio italiano, in tutti i sensi. Gregorio Paltrinieri è senza dubbio uno dei nuotatori più affascinanti che gareggia per il Bel Paese, forte di un carisma e una naturale simpatia che lo rendono unico. Sorriso smagliante e tanta determinazione per raggiungere i propri obiettivi, con Massimiliano Rosolino è l'unico nuotatore italiano a detenere una medaglia olimpica per ogni metallo (oro, argento e bronzo).