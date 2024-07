Donald Trump tenta di baciare Melania, lei reagisce così

Fonte: IPA Donald e Melania Trump

Dopo il pericolosissimo episodio che lo ha visto temere per la sua vita, Donald Trump sta continuando il suo impegno verso la possibile elezione alla presidenza. Il politico americano si è presentato alla convention repubblicana di Milwaukee e, dopo il suo discorso ha accolto sul palco con stupore Melania Trump: l’ex first lady ha sostenuto il marito, ma quando Trump ha provato a darle un bacio, ha reagito in un modo molto particolare.

La reazione di Melania al bacio di Donald Trump

Un periodo di grande tensione per Donald Trump, che dopo l’attentato alla sua vita avvenuto il 13 luglio, si è presentato sul palco della convention repubblicana di Milwaukee in uno dei momenti più importanti per la sua campagna elettorale. Con l’orecchio fasciato e idee chiare per quello che, a suo parere, riguarda il futuro degli Stati Uniti, l’ex presidente si è mostrato ai suoi elettori facendo discorso lungo circa 90 minuti al termine del quale ha accolto sul palco Melania Trump.

L’ex first lady ha infatti scelto di presentarsi a supporto del marito ed è entrata alla convention accompagnata da un lungo applauso. Un momento che ha incuriosito parecchio, specialmente sul web: Melania è infatti salita sul palco mantenendo comunque un profilo piuttosto defilato e scegliendo di non pronunciare alcun discorso. Un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quello del 2016.

Il dettaglio su cui la maggior parte degli utenti social si è soffermato, però, è legato alla reazione della donna nel momento in cui Trump cerca di darle un bacio: pare infatti che Melania provi a scansare il marito, preferendo un bacio sulla guancia e un abbraccio.

Una reazione che ha chiaramente sollevato dei dubbi sul rapporto tra i due: in molti, infatti, si sono chiesti se il gesto fosse genuino e perché Melania abbia deciso di sottrarsi. Il bacio mancato va ad aggiungersi ai rumors legati a un loro allontanamento, di cui in tanti stanno sospettando da un po’. È la prima volta che Melania si presenta a un evento dall’inizio della campagna elettorale, e alcune indiscrezioni sostengono che la coppia possa essere separata non ufficialmente.

Fonte: IPA

Le parole di Melania sull’attentato a Donald Trump

Che il loro matrimonio sia in crisi o meno, di certo Melania Trump al momento prova grande apprensione per il marito e per la sua famiglia. L’ex first lady, in merito all’accaduto, ha parlato dell’attentatore come di “Un mostro che ha riconosciuto mio marito come una macchina politica disumana” che “ha tentato di spegnere la passione di Donald, la sua risata, l’ingegno, l’amore per la musica e l’ispirazione. Gli aspetti fondamentali della vita di mio marito, il suo lato umano, sono stati sepolti sotto la macchina politica.”

La donna ha poi aggiunto: “Quando ho visto quel violento proiettile colpire mio marito Donald, ho capito che la mia vita e quella di Barron erano sull’orlo di un cambiamento devastante“.

Nel ringraziare gli agenti dei Secret Service e alle forze dell’ordine ha poi voluto dedicare qualche bella parola, proprio come ha fatto la figlia Ivanka, per il marito: “Uomo generoso e premuroso, con cui ho vissuto i momenti migliori e peggiori. Le differenze di opinione, la politica, i giochi politici valgono meno dell’amore”.