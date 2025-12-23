Alfa Romeo Stelvio Diesel 2.2 da 210 cavalli

Un SUV che, ancora oggi, punta tutto su telaio, sterzo e piacere di guida. E lo fa senza scorciatoie

Si sale a bordo e la prima cosa che colpisce è la posizione di guida: seduta bassa, volante verticale, pedaliera ben allineata.

È una configurazione molto più da berlina sportiva che da SUV, ed è uno dei segreti del feeling di guida dello Stelvio. Il volante è diretto, con una corona di dimensioni giuste e paddle solidi in alluminio dietro. Il pulsante di avviamento sul volante è un dettaglio tipicamente Alfa, ma soprattutto pratico.

Redazione DiLei

Motore e trasmissione

Sotto il cofano troviamo il 2.2 turbodiesel da 210 cavalli e 470 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale AWD.

È un motore molto elastico, che spinge forte già dai bassi regimi e mantiene una buona progressione anche salendo di giri. Il cambio automatico è uno dei punti di forza: rapido nelle scalate, fluido nell’uso quotidiano e ben tarato in modalità Dynamic, dove tiene le marce e rende la risposta dell’auto decisamente più pronta.

Su strada: telaio e sterzo

La dinamica di guida resta il vero marchio di fabbrica. Lo sterzo è preciso, veloce e soprattutto comunicativo: senti l’avantreno lavorare, capisci cosa sta succedendo sotto le ruote e puoi guidare con grande precisione. In curva lo Stelvio è stabile, ben appoggiato e con rollio molto contenuto per la categoria. La trazione integrale interviene solo quando serve, privilegiando il feeling di guida e la trazione posteriore. La motorizzazione 2.2 diesel da 210 cavalli rimarrà disponibile fino alla fine del 2027.

Comfort e utilizzo quotidiano

Nonostante l’impostazione sportiva, il comfort resta elevato. In autostrada è silenzioso, stabile alle alte velocità e adatto ai lunghi viaggi. In città il motore è gestibile e il cambio lavora in modo morbido, senza strappi. È un SUV che riesce a essere sportivo senza diventare rigido o stancante nell’uso di tutti i giorni.

Design e interni

Il design è ormai riconoscibile: linee pulite, proporzioni equilibrate e un’impostazione che è invecchiata molto bene.

All’interno domina una filosofia classica: tutto è orientato verso il guidatore, senza eccessi digitali, con comandi fisici ancora ben presenti. Una scelta che alla guida si apprezza.

Offerta commerciale

Interessante anche l’offerta: Alfa Romeo Stelvio Diesel 210 cavalli Sprint è disponibile da 449 euro al mese per 48 rate, con anticipo di 9.015 euro e una rata finale di 27.895 euro.

Numeri che rendono più accessibile un SUV premium con un’impostazione di guida ancora unica.

Alfa Romeo Stelvio resta una scelta per chi mette la guida al primo posto. Non è il SUV più tecnologico, non è il più appariscente, ma è uno dei pochi che ti fa venire voglia di guidare.

E questo, oggi, è forse il suo valore più grande.

