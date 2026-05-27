Alfa svela ai genitori la collaborazione con Jovanotti: la reazione è dolcissima

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Getty Images Alfa, la sorpresa ai genitori commuove

Alfa che mette d’accordo davvero tutti. Sarà quell’energia leggera e spontanea, il modo in cui riesce a raccontare emozioni quotidiane senza mai prendersi troppo sul serio, oppure quella verve allegra che, da sempre, ricorda a molti Jovanotti.

Non sorprende quindi che i due abbiano deciso di unire le forze proprio per l’estate 2026 con Buon vento, il brano che promette già di diventare una delle colonne sonore della bella stagione.

E se per i fan la collaborazione è stata una sorpresa bellissima, per i genitori di Alfa lo è stata ancora di più. Il cantante ha infatti deciso di condividere con mamma e papà la notizia in modo del tutto inaspettato, immortalando il momento in un video. Tra stupore, sorrisi e occhi lucidi, la reazione dei suoi genitori ha conquistato il web.

Alfa sorprende mamma e papà con “Buon vento”

Nel video pubblicato sui social, Alfa è in macchina insieme ai suoi genitori quando decide di condividere con loro una notizia speciale.

Seduto sul lato del passeggero racconta di aver accettato di collaborare a un brano con uno degli artisti che più lo hanno ispirato a fare musica. Un nome che, per lui, significa tantissimo: Jovanotti.

Poi la canzone parte dalla radio e, in quel momento, il sorriso di mamma e papà illumina l’abitacolo. La madre lo guarda emozionata, gli sorride e gli stampa un bacio pieno d’orgoglio, mentre entrambi lo ascoltano incantati cantare sulla base del brano.

“Tutti guardavano quel nano che ballava e le sapeva tutte le canzoni”, racconta divertita la mamma, ricordando quando da piccolo Alfa viveva i concerti di Jovanotti con entusiasmo contagioso.

Anche il papà non riesce a trattenere l’emozione. “Per me è già bellissimo sentirti alla radio”, dice commosso, ma ascoltarlo accanto a Jovanotti “lo è ancora di più”. Poi lo abbraccia e gli lascia un tenero “baciotto” sulla testa.

Perché la collaborazione tra Alfa e Jovanotti è così speciale

Il video, condiviso dopo l’uscita del pezzo, ha inevitabilmente intenerito tutti i fan di Alfa, anche per il peso simbolico di una collaborazione come questa. “È un cerchio che si chiude. È stato il mio primo concerto nel 2006. Per me fare una canzone con lui è una cosa incredibile”, racconta infatti il cantante ai suoi genitori, lasciando intravedere tutta l’emozione dietro Buon vento.

L’idea del brano è nata in modo molto spontaneo: è stato Jovanotti a contattare Alfa e a inviargli un primo provino, chiedendogli poi di aggiungere immagini, pensieri e nuove parole per trasformare quella bozza iniziale in una vera collaborazione a due voci.

Al centro della canzone c’è il tema del cambiamento, raccontato attraverso il mare, simbolo di partenze, viaggi e nuove direzioni. “Il mare è la grande metafora della canzone. Non è solo un paesaggio, è la vita, è il viaggio”.

E anche Jovanotti ha speso parole piene di stima nei confronti del giovane collega: “All’inizio ero disorientato da questo nuovo mondo, poi l’ho abbracciato e mi piace starci dentro, condividere la scrittura delle canzoni con altri. Alfa mi colpì ai suoi esordi quando ancora non aveva neanche un contratto discografico: lo avevo scoperto scrollando TikTok, questo ragazzino con la chitarra che sentivo chiaramente aver fame di musica”.