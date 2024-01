Fonte: IPA Il cantante e rapper Alfa

Si parla tanto di Alfa sui social, considerando come la sua Bellissimissima sia diventata un successo enorme, proprio grazie a reel Instagram e video su TikTok. Proviamo però a capire di chi si tratta, spiegando perché sia più che il cantante di un solo brano hit.

Chi è Alfa

Il suo nome vero è Andrea De Filippi, artista Gen Z di quasi 24 anni. Li compirà il prossimo 22 agosto. Nato a Genova nel 2000, è cresciuto nel quartiere Quarto dei Mille. Fin da giovanissimo si è sentito attratto dal mondo della musica. Basti pensare che all’età di otto anni inizia a studiare sia chitarra che pianoforte.

Una passione ben radicata, che lo porta a credere sempre più nel sogno di fare della musica la propria vita. Non una missione semplice o alla portata di tutti. Servono talento e determinazione. Lui ha però dimostrato d’essere provvisto di entrambi gli aspetti.

In piena adolescenza si è cimentato sulla scena rap, mettendosi alla prova e partecipando ad alcune gare di freestyle nella sua Genova. Nel 2018 ha poi tentato la via verso il successo che in molti percorrono, quella dei talent. La scelta è ricaduta su X-Factor, che però lo vede tra gli scartati. Era il 2018 e quella delusione non lo ha abbattuto, anzi. Da lì in poi ha iniziato a costruire il suo successo online.

Com’è diventato famoso

Come detto, la via dei talent non lo ha premiato. YouTube gli ha però offerto la strada giusta verso il cuore del pubblico. In breve tempo è riuscito ad accumulare più di 30 milioni di visualizzazioni, così come più di 70 milioni di stream su Spotify.

A dare il grande lancio alla sua carriera sono stati brani come Dove sei?, Il giro del mondo, Tempo al tempo, Wonderlust! e altre. Uno dei successi più importanti è stato poi Cin cin, brano prodotto dall’amico e collaboratore Yonomi. Le cifre indicate sono ormai superate, ma al tempo hanno rappresentato la gigantesca svolta nella sua vita e carriera.

I fan attendono con ansia un nuovo disco, dopo i due pubblicati. Nel 2019 è uscito Before Wonderlust e nel 2021 Nord. La sua fama è ormai acclamata e così nel 2020, anno decisamente terribile per tutto il mondo dello spettacolo, ha collaborato con Annalisa. La famosa cantante ha infatti preso parte alla realizzazione di San Lorenzo. Due anni dopo ecco Alfa impegnato nella versione italiana di Snap, singolo di caratura internazionale della cantante armena Rosa Linn.

Tutti vogliono collaborare con lui, Rai compresa, che lo sceglie per la colonna sonora della fiction Confusi. A dimostrazione del suo talento, anche il suo idolo Macklemore ha dimostrato di apprezzarlo. A Repubblica, infatti, il cantante ha spiegato d’essere stato menzionato nelle sue storie: “In quel momento ho iniziato a crederci un po’ di più”.

Vita privata e spiegazione del nome

Come detto, Bellissimissima è di certo il brano che lo ha reso ben noto a un pubblico più ampio, anche al di fuori del mondo Gen Z. Tutto ciò ha accresciuto l’interesse nei suoi riguardi, anche sul fronte della vita privata.

In passato si era parlato di una relazione con Sofia Cerio, subito smentita. La verità è che la sua fidanzata è Sofia Marco, giocatrice di pallavolo di Serie B1. La loro relazione è stata resa nota dall’artista nel 2020 via Instagram.

E per quanto riguarda il nome? È stato proprio il rapper a parlarne: “Alfa in greco vuol dire inizio, principio. Mi sento eternamente insoddisfatto e ogni risultato non mi basterà mai. Per questo mi sentirò sempre all’inizio di qualunque cosa faccia”.