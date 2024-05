Mustii all’Eurovision 2024, chi è il cantante del Belgio

Conosciamo meglio Mustii, il primo artista a essere stato scelto per l'Eurovision 2024: dalla carriera come attore a quella musicale, fino a ricoprire il ruolo di giudice a Drag Race

Fonte: IPA Mustii

Ogni anno l’Eurovision offre la possibilità di conoscere artisti provenienti da tutta Europa. Personaggi talentuosi che spesso restano relegati tra i confini del proprio Paese, se non per alcune hit che riescono nell’impresa di diventare virali.

Difficile pensare, ad esempio, che in Italia si conoscesse Mustii prima d’essere indicato come il primo concorrente ufficiale dell’Eurovision 2024. Ecco chi è e cosa ha fatto per meritarsi questa chance.

Chi è Mustii

Nato il 21 novembre 1990 a Bruxelles, Mustii è l’artista che rappresenta il Belgio a Eurovision 2024. Il suo vero nome è Thomas Michel Mustin e in carriera si è affermato come cantante e attore. Il suo brano in gara è Before the Party’s Over.

Sappiamo di lui che si è laureato a Louvain-la-Neuve, dove ha frequentato la facoltà di Teatro presso l’Istituto delle Arti Televisive. Il suo debutto non è stato nel mondo della musica, bensì in quello della recitazione.

Ha trovato spazio in una serie televisiva franco-belga, per poi fare il proprio debutto a teatro in una trasposizione di Romeo e Giulietta. Nel 2016 ha debuttato al cinema e nello stesso anno è giunta la grande svolta. Merito del ruolo di Kevin nella serie Tv La Trêve. Un enorme successo in Belgio, il che l’ha spinta anche su reti estere.

Di pari passo con la carriera attoriale, ha coltivato quella musicale. L’una non ha mai ostacolato l’altra e nel 2014 ha firmato un contratto discografico. È riuscito a scalare le classifiche con il singolo The Golden Age e quattro anni dopo lo ha voluto la Warner. Ha finalmente pubblicato il suo album d’esordio, 21st Century Boy, seguito da It’s Happening Now del 2022.

L’Eurovision 2024 rappresenta il coronamento di un sogno per lui. A sceglierlo è stata l’emittente radiotelevisiva RTBF, che il 30 agosto 2023 lo ha indicato (dopo una valutazione interna) come rappresentante per il Belgio nell’edizione in Svezia. Il suo brano è Before the Party’s Over, presentato ufficialmente il 20 febbraio 2024.

Mustii all’Eurovision

Due album all’attivo e appena 6 singoli lanciati. Mustii rappresenterà il Belgio all’Eurovision 2024, ma soprattutto se stesso. Una carriera esaltante, la sua, che ora potrebbe proseguire verso il prossimo gradino: il riconoscimento internazionale.

Alle spalle ha il settimo posto di Gustaph, rappresentante del Belgio nell’edizione 2023. Si era parlato molto di lui, dato il commovente “inno queer” proposto sul palco. L’Eurovision non è infatti una semplice manifestazione canora. C’è tanto altro e occorre guardare dietro le quinte di ogni artista per apprezzare davvero il messaggio lanciato. Nel caso di Gustaph, dietro le quinte ad attenderlo c’era l’amato marito.

Da tempo estremamente sensibile alle tematiche sociali, del mondo LGBTQ+ e non solo, l’evento di quest’anno in Svezia promette uno spettacolo assoluto. Molto atteso anche in Italia, per Angelina Mango e non solo. C’è infatti chi già non vede l’ora di giocare con il Fantaeurovision.

Tornando a Mustii, però, la sua carriera televisiva non lo ha visto impegnato unicamente come attore, anzi. È ben noto in Belgio anche per il suo ruolo di giudice di Drag Race. Un programma che lo ha spinto anche a fare coming out pubblicamente. In un’intervista legata allo show creato da RuPaul negli USA, ha infatti dichiarato apertamente d’essere omosessuale.

“È confermato ed è pazzesco! Avrò l’onore di rappresentare il Belgio all’Eurovision 2024. Una nuova sfida che cercherò di vivere il più intensamente possibile, con l’obiettivo di rimanere autentico e sincero, nonostante tutto”.