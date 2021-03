Belen Rodriguez difende Fabrizio Corona: “Ho pianto per lui”

editato in: da

Belen Rodriguez difende Fabrizio Corona dopo il ricovero dell’ex re dei paparazzi nel reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda di Milano. Il 46enne è stato trasportato in ospedale dopo un gesto di autolesionismo compiuto quando la polizia si è recata nella sua abitazione per portarlo nuovamente in carcere.

La Rodriguez e Corona sono stati legati per tre anni. Un amore travolgente e un legame che, nonostante l’addio nel 2013, non si è mai spezzato. Fabrizio e Belen infatti sono rimasti in contatto e in passato sono stati paparazzati insieme, dimostrando come, nonostante la love story sia finita, sia rimasto l’affetto. Per questo motivo la showgirl ha confessato di essere rimasta molto scossa di fronte alle immagini dell’ex compagno pubblicate su Instagram. “Ho pianto tanto – ha svelato all’Adnkronos – mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”.

“Non dico che chi sbaglia vada per forza aiutato – ha aggiunto -, ma il carcere o le condanne devono riabilitare in qualche modo l’essere umano. Portarlo in galera non mi sembra la soluzione. Invece del carcere per me dovevano fargli pagare una grossissima somma per tutti i danni finanziari che ha commesso. Questa persona va curata si vede su Instagram che non sta bene. Il gesto che ha fatto ieri era una chiara richiesta di aiuto”. La modella ha poi parlato della scelta di Corona di violare gli arresti domiciliari. “Se tu a Fabrizio dici di non uscire e di non fare dirette su Instagram lui non ci riesce ma non perché vuole tornare in carcere – ha spiegato -, ma perché ha qualche problema che va curato in qualche modo. Potevano metterlo nelle condizioni di non fare dirette su Instagram e di non farlo uscire di casa, ma davvero! Se lo lasci libero lui fa come gli pare, non è una persona in grado di seguire le regole”.

Oggi Belen, dopo l’amore per Corona e il matrimonio finito con Stefano De Martino, ha finalmente ritrovato la felicità. La showgirl aspetta il secondo figlio dal fidanzato Antonino Spinalbese. Un amore travolgente, arrivato a pochi mesi dalla rottura con il conduttore di Made in Sud, papà del primogenito Santiago. La piccola, che arriverà nei prossimi mesi, si chiamerà Luna Marie.