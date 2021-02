Belen Rodriguez incinta, la romantica dedica di Antonino Spinalbese

editato in: da

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

Antonino Spinalbese sorprende Belen Rodriguez con una dedica romantica dopo l’annuncio della gravidanza. Da sempre molto riservato, il fidanzato della showgirl ha deciso di rompere il silenzio su Instagram pubblicando un post dedicato alla compagna incinta. L’hairstylist ha postato uno scatto in ci si vedono le ombre degli innamorati. “Tre ombre, tre cuori”, ha scritto riferendosi al figlio in arrivo.

Belen, che è entrata nel quinto mese, è convinta che sarà una femminuccia. Secondo alcune indiscrezioni la coppia avrebbe già scelto anche il nome che sarà Celeste. Con la sua gentilezza e dolcezza, Antonino è riuscito a curare il cuore della Rodriguez, ferito dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl e il conduttore erano tornati insieme dopo essersi detti addio, riunendo la famiglia per amore di Santiago, ma il ritorno di fiamma è durato solo un anno.

Poi, durante una vacanza a Ibiza con gli amici e la famiglia, Belen ha incontrato Spinalbese. 26 anni e un lavoro come hairstylist, Antonino ha stregato da subito la modella argentina. Un amore travolgente che li ha portati a cercare un figlio per coronare il sentimento.

“Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo’ – ha confessato Belen a Chi -. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità. Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo”.

“Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni – le parole di lui – e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi. Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre”.