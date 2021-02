Belen Rodriguez incinta di Antonino, svelato il nome della figlia

editato in: da

Belen Rodriguez presto diventerà mamma per la seconda volta. La showgirl infatti è incinta di Antonino Spinalbese e la coppia avrebbe già scelto il nome della piccola in arrivo. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, Belen ha lasciato intendere che darà alla luce una femmina e i due innamorati avrebbero già scelto il nome.

Dopo aver vagliato varie ipotesi, fra cui quello di chiamare la bambina Tabita, Antonino e Belen avrebbero optato per Celeste. A svelarlo è Dagospia, secondo cui la showgirl sarebbe al settimo cielo, felice per questa nuova gravidanza, così simile, eppure così diversa, da quella affrontata nel 2013 quando partorì Santiago. All’epoca era innamoratissima di Stefano De Martino, con cui c’era stato un travolgente colpo di fulmine dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi.

Da allora sono passati molti anni e tante cose sono cambiate. Oggi la Rodriguez non è più sposata con Stefano e ha trovato l’amore accanto ad Antonino Spinalbese, hairstylist di 26 anni che diventerà papà per la prima volta fra qualche mese. Il giovane fidanzato di Belen ha svelato di non essere affatto spaventato dalla paternità. “Sono già stato padre delle mie due sorelle – ha raccontato il ragazzo -. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ringrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita”.

La seconda gravidanza per Belen è arrivata a 36 anni in un periodo molto particolare della sua vita. Dopo la fine del matrimonio con De Martino, il ritorno di fiamma e l’addio definitivo, la Rodriguez è convinta di aver trovato l’amore della sua vita e non vede l’ora di diventare mamma una seconda volta. “Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima – ha confessato -, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”.