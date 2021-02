Belen: “Per tornare in forma c’è tempo”. E spunta la foto del pancino

editato in: da

Belen ha appena annunciato di aspettare un bambino e i fan si stanno già scatenando, commentando i suoi post sui social. Del resto, la notizia era nell’aria già da tempo e in tantissimi aspettavano solo le dichiarazioni della coppia.

La bella argentina, insieme al compagno Antonino Spinalbese, ha confermato al settimanale Chi le voci della dolce attesa che si inseguono da qualche settimana. “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza“, ha rivelato.

E adesso, dopo aver finalmente comunicato la notizia che i fan attendevano, la Rodriguez ha pubblicato un post che indirettamente fa riferimento alla gravidanza: “Il corpo che cambia, la mente che evolve…“, si legge a corredo della grande scritta “Body” condivisa su Instagram.

Ovviamente in poche ore sono fioccati like e commenti, tra congratulazioni e parole di affetto e sostegno per il momento di felicità vissuto dalla showgirl. Tra i messaggi però ne è balzato all’occhio uno in particolare: “Ma tanto il tuo torna come prima, augurissimi”, ha scritto un’utente in riferimento al corpo citato da Belen.

La futura mamma però ha prontamente replicato, spiegando ai fan di vivere serenamente questi mesi senza privarsi di nulla, soprattutto per amore del suo bimbo:

Sono una che si vive la gravidanza in modo sereno! Cioè mi accontento tutte le voglie di cibo anche perché così è contento pure il bimbo! Per tornare in forma ci sarà tempo! Grazie.

Un messaggio dedicato a tutte le donne, che spesso si preoccupano del peso preso durante la gestazione, assolutamente normale dati i numerosi cambiamenti che il corpo deve affrontare. Così Belen – che non è immune alle critiche rivolte sui social – vuole vivere questa gravidanza con serenità, pronta ad accettare i cambiamenti fisici che ne deriveranno, come ha confessato al giornale diretto da Alfonso Signorini.

“Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”.

Nel frattempo la showgirl ha pubblicato su Instagram la prima foto del suo pancino, che fino ad ora aveva cercato di nascondere ai fan con un abbigliamento comodo: immersi in un prato verde, Belen è di fronte il suo amato, che le accarezza il viso con dolcezza.