Belen e la “presunta” gravidanza: indizi e cosa si sa finora

Più passa il tempo più la curiosità aumenta: Belen è davvero incinta di Antonino Spinalbese? Non è arrivata ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma le voci si fanno sempre più insistenti. I fan più attenti osservano ogni sua singola mossa, sbirciando quotidianamente le sue stories su Instagram e i post per cogliere qualsiasi segnale lasciato dalla bella showgirl argentina.

Belen, gli scoop sulla gravidanza

A lanciare la bomba era stato il settimanale Novella 2000: secondo le indiscrezioni raccolte dal giornale, la coppia in questo ultimo periodo si sarebbe concentrata sul proprio amore, decidendo di allargare la famiglia. Del resto Belen ha sempre voluto un fratellino (o ancora meglio una sorellina, come ha sempre dichiarato) per il piccolo Santiago, nato dall’amore con l’ex marito Stefano De Martino sette anni fa.

A far crescere la curiosità dei fan il silenzio della coppia, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni riguardo i gossip che nelle settimane si facevano sempre più insistenti. Anche il magazine Oggi aveva riportato la notizia della gravidanza della Rodriguez.

A quanto riportato dal giornale l’argentina sarebbe al quarto mese di gravidanza e il bebè nascerebbe in estate. E a supporto della notizia pubblica una dichiarazione della futura mamma: “Sono felicissima, non desideravo altro dalla vita”. Poi era arrivata la replica su Instagram: “Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nessuna dichiarazione o virgolettato a nessun settimanale”, aveva scritto, senza però di fatto smentire il lieto evento.

Belen, gli indizi lasciati su Instagram

Se da un lato la Rodriguez non ha voluto smentire la notizia, dall’altro su Instagram ha continuato a lasciare una serie di indizi che gli utenti non hanno potuto non notare. Tra frasi al miele per il suo amato e dichiarazioni romantiche, Belen ha pubblicato degli scatti che sembrerebbero proprio confermare di essere alle prese con i disturbi tipici dei primi mesi di gravidanza.

A confermare queste ipotesi un dettaglio che non è passato inosservato ai fan più attenti. In alcune storie di Instagram, la bella argentina qualche settimana fa ha condiviso degli scatti in cui indossa un bracciale arancione anti-nausea, che viene spesso utilizzato dalle future mamme per alleviare il malessere nei primissimi mesi di gestazione.

Poi, a insospettire i follower anche gli ultimi look scelti da Belen, che recentemente ha indossato sempre più spesso abiti comodi per nascondere probabilmente il pancino che cresce. E probabilmente i più attenti avranno notato che stanno quasi sparendo dai suoi social gli scatti che mostrano l’intera figura.

L’ennesima conferma sarebbe poi arrivata con un breve filmato: Belen infatti solo qualche giorno fa ha pubblicato delle stories su Instagram in compagnia della sua dolce metà, durante una passeggiata per le strade di Milano.

Nel video sembra proprio che l’hairstylist voglia fare un annuncio, ma era solo un siparietto simpatico. Spinalbese ha mimato solo le parole e con le mascherine indossate leggere il labiale è impossibile. L’espressione di tenerezza di Belen, quella invece è chiarissima: con uno sguardo complice blocca il suo Antonio, anche se entrambi pare proprio che non stiano più nella pelle.

Belen, l’annuncio su Tv8

È probabile che la coppia Rodriguez-Spinalbese non voglia ancora confermare la dolce attesa per scaramanzia, ma c’è chi, oltre a dare per certa la notizia sappia anche il sesso del bebè.

A Ogni Mattina – il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8 – il giornalista Santo Pirrotta nella sua rubrica “Un Santo in paradiso” ha svelato dei dettagli sulla gravidanza della showgirl.

Belen sarebbe incinta di una bambina e potrebbe chiamarla Tabita. Secondo quanto rivelato dal giornalista, durante un’intervista di qualche tempo fa, la Rodriguez ha rivelato che quello è tra i suoi nomi che preferiti per una possibile figlia femmina.