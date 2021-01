“Belen incinta del fidanzato Antonino”: la prova in una foto su Instagram

editato in: da

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

Su Instagram spunta un indizio che sembra confermare la gravidanza di Belen. La Rodriguez è incinta? Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Novella 2000 e confermate dal settimanale Oggi, la showgirl aspetterebbe un figlio dal fidanzato Antonino Spinalbese.

I due sono legati da qualche mese, un amore nato a Ibiza dopo l’addio doloroso di Belen e Stefano De Martino. Il conduttore e la modella erano tornati insieme per regalare di nuovo una famiglia al figlio Santiago, ma il ritorno di fiamma è durato appena un anno, complice il lockdown dopo il quale hanno deciso di dividersi. Un grande dolore per la Rodriguez, che è tornata a sorridere grazie all’aiuto della famiglia, ma soprattutto all’incontro con Antonino Spinalbese.

L’hair stylist ha rubato il cuore della showgirl ed è stato accolto da tutta la famiglia Rodriguez. Un legame intenso che ora sarebbe stato coronato dall’arrivo di un figlio. La notizia circola da un po’ e non è stata smentita da Belen, che ha solo affermato di non aver rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. Secondo alcune fonti la modella starebbe affrontando i primi mesi di gravidanza e sarebbe al settimo cielo. A confermare queste ipotesi un dettaglio che non è passato inosservato. In alcune Stories di Instagram, l’ex moglie di De Martino ha postato degli scatti in cui indossa un bracciale arancione. Si tratta di un braccialetto anti-nausea che viene spesso utilizzato dalle future mamme che soffrono di questo malessere nei primissimi mesi di gestazione.

Nel frattempo l’amore con Antonino procede a gonfie vele. L’hair stylist, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe lasciato il lavoro e sarebbe andato a convivere con Belen. “È lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi – aveva spiegato lei qualche tempo fa, parlando del nuovo amore e della rottura con Stefano De Martino -. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no”.