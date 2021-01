“Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese”: lei chiarisce su Instagram

editato in: da

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

Belen Rodriguez sarebbe incinta del fidanzato Antonino Spinalbese: i rumors tengono banco dalla metà di gennaio. Tutti ormai danno per scontata la seconda gravidanza della showgirl, ma adesso è lei a parlare e lo fa nelle Stories di Instagram.

A lanciare l’indiscrezione della dolce attesa fu Roberto Alessi su Novella 2000 una decina di giorni fa, da allora le voci che Belen e Antonino fossero in procinto di diventare genitori si sono moltiplicate, complice anche il fatto che i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione né per confermare né per smentire.

Intanto, su Instagram la bella argentina continua a sbandierare il suo amore per l’hair stylist e a dire quanto sia felice oggi. Anzi proprio nel post condiviso domenica 17 gennaio, Belen scriveva: “Sono davvero una donna molto fortunata.…..”.

A quel punto, un follower commenta: “Lo eri anche prima…”, evidentemente in riferimento a Stefano De Martino. Alla showgirl non sfugge l’allusione e replica: “Lo sono sempre stata, ma oggi di più”, come a liquidare definitivamente l’ex marito che l’ha fatta soffrire per ben due volte. Infatti, dopo un figlio, Santiago, e il matrimonio, i due si sono lasciati nel 2015, per poi tornare insieme nel 2019. Ma la passione è durata poco e nei primi mesi del 2020 si sono separati. Belen ha ritrovato l’amore grazie ad Antonino Spinalbese che pare le ha riempito la vita come mai aveva fatto Stefano.

Queste dichiarazioni pubbliche d’amore per Antonino e il modo in cui è stato liquidato Stefano non hanno fatto che dare concretezza alle voci sulla gravidanza. Anche se c’è chi non può credere che Spinalbese abbia fatto breccia nel cuore di Belen più di De Martino: “vuoi dire che pggi sei piu felice di quando stavi con stefano? Nn ci credo anche perché gia solo guardando tuo figlio cioè lui l’amore della vostra vita forse sei delusa ma non togliendo nnt a nessuno ma i tuoi occhi quanto guardavano stefano ma dai rivediti le foto pazzeschi vi amo anke da separati bellissimo spero sempre ad un vostro ritorno”, scrive un fan sui social.

Come stiano le questioni di cuore, ormai tutti sono convinti che Belen sia davvero incinta. Il magazine Oggi riporta che la Rodriguez sarebbe al quarto mese di gravidanza e che il bebè nascerebbe in estate. E a supporto della notizia pubblica una dichiarazione della futura mamma bis: “Sono felicissima, non desideravo altro dalla vita”.

Ma a questo punto interviene la showgirl a fare chiarezza e come ormai è consuetudine utilizza Instagram per raccontare la sua verità. A commento della copertina di Oggi, scrive nelle Stories Belen: “Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nessuna dichiarazione o virgolettato a nessun settimanale”, come a dire che la conferma (o la smentita) della gravidanza ancora non c’è.