“Belen Rodriguez di nuovo incinta”, lei replica e fa chiarezza

Belen Rodriguez è di nuovo incinta? Si tratta della domanda che si sono fatti alcuni followers dopo che la showgirl ha postato su Instagram le foto della sua vacanza in Sardegna. Un gossip a cui Belen ha risposto con grande intelligenza e ironia.

Belen Rodriguez incinta? Lei risponde

Quest’anno Belen Rodriguez si è concessa una vacanza in Sardegna con le amiche e i figli. Un viaggio fatto di relax e vita lenta, arrivato dopo un periodo piuttosto difficile per la showgirl, segnato dalla separazione da Stefano De Martino e dalla lotta contro la depressione. Oggi Belen ha ritrovato finalmente la serenità e non potrebbe essere più felice, come raccontano anche le foto pubblicate su Instagram dalla conduttrice.

Negli ultimi scatti Belen balla al tramonto, lasciandosi fotografare in controluce con indosso una salopette. Le foto hanno scatenato le ipotesi dei followers, convinti che la Rodriguez sia incinta del terzo figlio. “Ma sbaglio è incinta?”, ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “È incinta di nuovo?”. A smentire la gravidanza ci ha pensato la stessa Belen Rodriguez che ha spiegato: “È la salopette e il ciclo”.

Nessun terzo figlio in arrivo dunque, ma solo un effetto ottico e tanta ironia da parte della showgirl argentina nel rispondere alle speculazioni sulla sua vita privata.

L’estate di Belen Rodriguez

Single ormai da diverso tempo, Belen Rodriguez si sta godendo le vacanze con i figli Santiago e Luna Marì. La showgirl ha scelto come meta la Sardegna dove ha già incontrato sia Stefano De Martino che Antonino Spinalbese. De Martino e Belen si sono concessi una cena in un noto ristorante di Porto Cervo insieme ad altri amici dove qualche giorno dopo, fra qualche imbarazzo, la Rodriguez ha conosciuto anche Caroline Tronelli, la nuova fidanzata del conduttore.

Antonino Spinalbese ha invece trascorso qualche giorno nella villa affittata dalla showgirl per celebrare il compleanno di Luna Marì, la secondogenita della modella, nata dal loro amore. In una recente intervista Belen aveva annunciato le sue vacanze da mamma e aveva anche rivelato di non essere in cerca dell’amore, dopo aver vissuto relazioni che le avevano provocato emozioni forti, ma anche tanto dolore.

“Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la ‘fidanzata di’, sono cose che alla fine pesano sulla vita personale. E, per la prima volta, ho detto: ‘Non ho più forza, dopo 20 anni ho finito la forza’ – aveva rivelato al settimanale Chi -. Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima. Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa. Ho detto: ‘Belen, siamo ai 40, un po’ meno”. Sono molto delicata, sulle scelte sono cambiata’”.

Di recente la showgirl era stata paparazzata al mare con Andrea Foriglio, ex volto di Uomini e Donne e osteopata molto conosciuto fra i vip. Secondo fonti vicine a Belen però fra loro non ci sarebbe nulla di romantico e si tratterebbe solamente di un’amicizia.