Belen Rodriguez in spiaggia si diverte con Andrea, ex corteggiatore di U&D

Belen Rodriguez si diverte in spiaggia in Sardegna con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Belen Rodriguez torna a sorridere e in spiaggia si diverte con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne. La showgirl ha raggiunto la Sardegna per trascorrere le vacanze con i figli Santiago e Luna Marì. Con lei però ci sono anche alcuni amici, fra cui Andrea a cui Belen sembra particolarmente legata.

Belen Rodriguez si diverte in Sardegna con l’ex corteggiatore Andrea

A svelarlo è Eva Tremila, che ha lanciato l’indiscrezione, poi ripresa anche da Deianira Marzano che su Instagram ha condiviso alcuni scatti che svelano una Belen Rodriguez sorridente, mentre gioca in spiaggia con Andrea Foriglio.

Lui è un ex corteggiatore di Uomini e Donne, conosciuto dal pubblico per aver preso parte al programma di Maria De Filippi per conquistare il cuore di Nicole Santinelli. In seguito Andrea si era avvicinato a Roberta Di Padua, dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Appena un anno fa si era parlato di una storia d’amore di Foriglio con Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello molto seguita su Instagram. La storia d’amore però, dopo le presentazioni in famiglia, era terminata. Non è chiaro quali siano i rapporti di Belen con Andrea. Nelle immagini i due si divertono in una spiaggia della Sardegna, fra giochi in acqua e risate.

Un’istantanea dell’estate serena che sta vivendo la showgirl dopo un periodo piuttosto difficile, segnato dalla depressione. Poco tempo fa Belen aveva pubblicato un video su TikTok dalla spiaggia, spiegando: “È il primo sole che prendo, non di questa estate, ma da tre anni, perché avevo la depressione”.

L’estate di Belen Rodriguez fra ex e nuovi incontri

Belen Rodriguez sta vivendo un’estate particolare quest’anno, all’insegna della serenità e della famiglia. La showgirl argentina ha raggiunto la Sardegna con alcune amiche e i figli. “Sarà l’estate di una mamma con due figli che, finalmente, tornerà a fare una vacanza al mare – aveva anticipato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi -. L’anno scorso non sono riuscita perché ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni. Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un’estate materna”.

Nelle scorse settimane Belen era stata avvistata anche in compagnia di due suoi ex storici. La showgirl aveva trascorso una serata in un noto locale con alcuni amici e Stefano De Martino, suo ex marito da cui ha avuto il primogenito Santiago. Poco dopo la modella e imprenditrice aveva pubblicato uno scatto in cui mostrava Antonino Spinalbese, suo ex e padre della seconda figlia, Luna Marì.

L’ennesima dimostrazione di quanto la showgirl sia riuscita a trovare un nuovo equilibrio con gli ex, costruendo con loro un ottimo rapporto per il bene dei figli. “Ad Antonino voglio molto bene. Con qualche litigata lungo il percorso, ma è normale”, aveva raccontato su Instagram ai follower che le chiedevano in che rapporti fosse con l’ex compagno. Poco dopo la showgirl era stata protagonista di un incontro – sempre in Sardegna – con Stefano De Martino e la sua nuova fidanzata, Caroline, in un ristorante.