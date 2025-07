Stefano De Martino in imbarazzo, l’incontro con Belen Rodriguez mentre è a cena con Caroline

Imbarazzo per Stefano De Martino che, a cena con la fidanzata Caroline, ha incontrato per caso Belen Rodriguez.

IPA Stefano De Martino

Momenti di imbarazzo e un incontro inaspettato per Stefano De Martino che si è ritrovato nello stesso ristorante con l’ex moglie Belen Rodriguez e la nuova fidanzata Caroline Tronelli. Il conduttore infatti si sta godendo le vacanze in Sardegna, dove la compagna ha una casa di famiglia, ma dove è approdata anche Belen con alcune amiche e i figli.

Stefano De Martino a cena con Caroline, l’incontro con Belen Rodriguez

Solo qualche giorno fa Stefano De Martino era stato avvistato a cena insieme a Belen Rodriguez e alcuni amici, a riprova dell’ottimo rapporto che i due ex sono riusciti a costruire per il bene del figlio Santiago. L’atmosfera fra i due era apparsa rilassata, nonostante i problemi del passato e le dichiarazioni della Rodriguez sui numerosi tradimenti del conduttore.

A distanza di giorni De Martino si è ritrovato di nuovo a cena nello stesso ristorante di Belen, ma insieme a lui c’era anche la nuova fidanzata Caroline Tronelli. Il conduttore infatti si è recato in un noto locale di Porto Cervo con la compagna 22enne e i genitori di lei. Nel ristorante però era presente, a qualche tavolo di distanza, anche la Rodriguez.

Come rivela il settimanale Oggi, Stefano De Martino, superato l’imbarazzo iniziale, si sarebbe alzato per andare ad abbracciare e salutare l’ex moglie. Poco dopo Belen sarebbe andata via, lanciandogli un bacio da lontano. Mentre con Caroline Tronelli ci sarebbe stato uno scambio di sguardi gelidi.

L’amore fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli

22 anni e una vita lontano dai riflettori, Caroline Tronelli è la nuova fidanzata di Stefano De Martino. Di lei si sa poco e niente, solo che la sua famiglia è legata da sempre al presentatore, che già conosceva i genitori di lei. L’ex concorrente di Amici e Belen si sono separati nel 2023 dopo due ritorni di fiamma.

Il primo era avvenuto nel 2017, quando Belen si era separata da poco da Andrea Iannone, il secondo nel 2022. Poi l’addio e l’incontro della showgirl con Antonino Spinalbese da cui ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì. Dopo l’ennesima rottura entrambi avevano lasciato intendere che si trattava di una scelta definitiva e così è stato.

Oggi Belen è single e a 40 anni ha trovato il suo equilibrio. Ha ricostruito il rapporto sia con De Martino che con Spinalbese e si gode l’amore dei figli dopo un periodo in cui ha lottato contro la depressione, arrivando anche ad essere ricoverata in una struttura specializzata. Stefano invece ha costruito in questi anni una solida carriera, diventando un personaggio di punta in Rai.

Dopo numerose storie brevi e flirt ora sembra aver trovato la persona giusta. Secondo chi lo conosce il conduttore sarebbe pronto a impegnarsi seriamente con Caroline e per la prima volta dopo anni avrebbe deciso di iniziare una storia seria con lei, deciso a costruire qualcosa di importante.

“Sembrerebbe davvero coinvolto, pronto a mettersi in gioco e a dare inizio a qualcosa di più di un semplice flirt”, si legge sul settimanale Oggi.