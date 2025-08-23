“Belen Rodriguez ancora innamorata di Stefano De Martino”, le rivelazioni dell’amica

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Belen Rodriguez sarebbe ancora innamorata di Stefano De Martino e sarebbe entrata in crisi dopo aver scoperto la relazione fra l’ex marito e Caroline Tronelli. A svelarlo un’amica, che avrebbe rivelato a Dagospia che Belen sta vivendo un momento piuttosto difficile.

Belen Rodriguez ancora innamorata di Stefano De Martino?

Secondo quanto rivelato da Dagospia – che parla di affermazioni di una “cara amica” della showgirl argentina – Belen Rodriguez proverebbe ancora dei sentimenti per Stefano De Martino. Proprio per questo starebbe attraversando un periodo complicato, segnato anche da liti riprese sul web, come quella con il benzinaio in Sardegna. Dietro il nervosismo della conduttrice argentina ci sarebbe la consapevolezza di aver perso l’ex marito, ormai innamoratissimo di Caroline Tronelli, la sua nuova fidanzata.

“Una cara amica ci dice che le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute a un solo motivo: la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino”, si legge su Dagospia. Anche il legame con Nicolò De Tomassi, spiegano, sarebbe stato esclusivamente una mossa per far ingelosire Stefano De Martino. I due, dopo la passione scoppiata in Sardegna, si sarebbero già separati.

L’amore fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino d’altronde hanno sempre avuto un legame speciale e il loro rapporto è stato segnato da continui ritorni di fiamma. Era il 2012 quando i due si incontrarono per la prima volta dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi. All’epoca lui era fidanzato con Emma Marrone, mentre lei era legata a Fabrizio Corona. Poi la passione e le nozze, arrivate nel 2013, insieme al primo figlio, Santiago.

Due anni dopo, a sorpresa, la rottura, seguita da un primo ritorno di fiamma nel 2019. L’idillio però dura solamente un anno e nel 2020 la coppia annuncia di essersi separata. Belen vive una storia d’amore con Antonino Spinalbese, da cui ha la figlia Luna Marì, ma non dimentica mai del tutto Stefano De Martino. Nel marzo del 2022 i due ci riprovano, anche questa volta però le cose non funzionano e arriva l’ennesima separazione.

“È iniziata con un tradimento, già dopo un mese – racconterà lei poco dopo a Domenica In, intervistata da Mara Venier -. Io fatto finta di niente, perché il matrimonio non finisce per quello. Non è finita per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine che hanno ammesso subito tutto, sono state molto carine. Ho parlato con tutte quante, una decina, sono arrivata a 12, poi dopo ho smesso se no la bolletta del telefono…”.

Oggi Belen e De Martino sono in buoni rapporti e si sono lasciati alle spalle i rancori del passato. Non a caso qualche settimana fa la showgirl argentina e il conduttore erano stati avvistati in un noto ristorante di Porto Cervo, in Sardegna, durante una cena con alcuni amici. Nello stesso locale ci sarebbe stato un incontro imbarazzante proprio fra Belen e Caroline Tronelli, nuova compagna di Stefano, che si trovava lì con la famiglia e il presentatore. De Martino avrebbe cercato di superare l’imbarazzo salutando e abbracciando la Rodriguez, ma fra le due donne gli sguardi sarebbero stati gelidi.