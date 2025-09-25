Belen Rodriguez è la protagonista di una lite in strada con i paparazzi: la showgirl non ha gradito l'eccessiva presenza dei fotografi mentre era con la figlia Luna Marì.

Non c’è pace per Belen Rodriguez, coinvolta in una nuova lite, scoppiata questa volta per strada a causa dell’insistenza dei fotografi che avrebbero cercato di immortalare l’argentina e la figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez e la lite in strada con i fotografi

La showgirl argentina non ha mai nascosto di essere una donna che dice sempre quello che pensa e che è pronta a tutto per difendere la sua famiglia. Negli anni si è abituata all’insistenza dei paparazzi, spesso appostati vicino casa sua o ai luoghi che frequenta abitualmente, ma quando si parla dei suoi figli il discorso è ben diverso. Proprio per questo Belen si è infuriata con alcuni fotografi che si trovavano in zona Garibaldi, a Milano. A raccontare l’episodio è il settimanale Oggi che ha immortalato una Rodriguez che, arrabbiata, si rivolge ai paparazzi mentre tiene per mano la piccola Luna Marì.

Secondo la ricostruzione fatta dal magazine, Belen sarebbe andata a prendere la figlia – nata dal legame con Antonino Spinalbese – nel prestigioso istituto che frequenta in quella zona. Poco dopo mamma e figlia si sarebbero concesse una breve merenda, ma la showgirl non avrebbe gradito la presenza insistente dei fotografi. “Basta, sono stanca. Andate via e state lontana da me e dalla mia bambina!”, avrebbe detto, furiosa.

Belen, le liti e i gossip su De Martino

Non è la prima volta che Belen Rodriguez finisce al centro di un litigio che viene immortalato e raccontato. Qualche mese fa, mentre si trovava in vacanza a Porto Cervo, la modella era stata ripresa in un video mentre litigava con un benzinaio. Prima ancora la Rodriguez aveva litigato con un rider, ma la discussione era stata sedata da Stefano De Martino che era prontamente intervenuto.

Di queste vicende aveva parlato anche un’amica della showgirl, come spiegato da Dagospia. “Una cara amica ci dice che le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute ad un solo motivo: la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino”, aveva svelato la testata. Che sia vero oppure no, di certo fra Stefano e Belen oggi i rapporti sono ottimi.

I due continuano a vedersi spesso per via del figlio Santiago e in Sardegna sono anche stati avvistati a cena insieme ad alcuni amici. Sempre durante le vacanze sull’isola, la Rodriguez era stata protagonista di un incontro con Stefano De Martino e la sua nuova compagna, Caroline Tronelli. In quell’occasione il conduttore di Affari Tuoi aveva raggiunto il tavolo della showgirl per abbracciarla, dimostrando un affetto che, nonostante lontananze e problemi, continua a resistere nel tempo.

Belen ha scelti di avere buoni rapporti – superando le tensioni passate – pure con Antonino Spinalbese. L’hairstylist e la showgirl si erano scontati qualche tempo fa, ma oggi sembra tornato il sereno fra i due. Una scelta fatta per il bene di Luna Marì, la secondogenita di Belen.

“Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto”, aveva raccontato lui a Ciao Maschio, parlando del loro rapporto conflittuale.