Belen Rodriguez, “lite e parolacce al benzinaio in Sardegna”: cosa è successo

Lite e parolacce al benzinaio in Sardegna: Belen Rodriguez è la protagonista di un video che ha creato moltissime polemiche e che la vede protagonista di un litigio avvenuto in un’area di servizio in Sardegna. La showgirl argentina sta trascorrendo le vacanze a Porto Cervo insieme ai figli Santiago e Luna Marì, per l’occasione ha affittato una grande villa e si muove sull’isola con un’auto di grossa cilindrata. Proprio l’auto e il passaggio in un punto proibito, avrebbe scatenato una discussione fra Belen e un benzinaio.

La lite fra Belen Rodriguez e il benzinaio in Sardegna

Quanto accaduto è stato documentato da un video pubblicato sui social e commentato da moltissime persone. Nella clip si vede Belen Rodriguez a bordo della sua auto che viene fermata dal benzinaio dopo aver spostato un birillo che era stato posizionato per bloccare il passaggio.

“Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?”, chiede l’uomo, ma la risposta della Rodriguez è secca. “Perché lei mi sta sul ca**o”, replica la conduttrice, decisa a passare in quell’area nonostante il divieto. “Anche lei mi sta sul ca**o, quindi? Cosa vuol dire? Non può passare se ci sono i birilli. C’è il tombino aperto”, replica l’uomo, invitandola a fare retromarcia e abbandonare l’area. Nel video si sente poi una terza persona dire: “C’è il pozzetto aperto, ci sei sopra”.

L’estate di Belen Rodriguez in Sardegna

Quest’anno Belen Rodriguez ha deciso di non volare a Ibiza, come di consueto, ma di raggiungere la Sardegna con alcune amiche e i figli. “Sarà l’estate di una mamma con due figli che, finalmente, tornerà a fare una vacanza al mare – aveva raccontato qualche mese fa -. L’anno scorso non sono riuscita perché ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni. Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un’estate materna”.

E così è stato: in Sardegna, Belen si sta godendo le vacanze fra bagni in acque cristalline e serate con le amiche. Non solo, la showgirl ha anche già incontrato sia Stefano De Martino, papà di Santiago, che Antonino Spinalbese, da cui ha avuto Luna Marì, dimostrando di aver creato con entrambi un ottimo rapporto, nonostante gli attriti del passato.

Con Stefano ha trascorso una serata in un noto locale di Porto Cervo, mentre poco dopo ha persino conosciuto – non fra qualche imbarazzo – Caroline Tronelli, la nuova fidanzata del conduttore. Antonino invece ha raggiunto la villa di Belen in Sardegna per festeggiare il compleanno della figlia, fra sorrisi e foto ricordo. Per la showgirl si tratta di un periodo di rinascita dopo un periodo di depressione che l’aveva tenuta lontana dalla tv. “Il lavoro mi è mancato come l’aria perché, come si dice, ‘il lavoro nobilita l’uomo’ e ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato”, aveva confidato, spiegando di aver finalmente trovato la serenità perduta.