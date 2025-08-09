Belen Rodriguez replica alle critiche dopo il video della lite con il benzinaio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez replica alle critiche dopo la lite con il benzinaio ripresa in un video e diffusa online. La showgirl argentina è la protagonista di una clip che ha fatto molto discutere, registrata in Sardegna, in cui litiga animatamente con un addetto alla pompa di benzina, fra insulti e la volontà di infrangere le regole, passando con l’auto in un punto nonostante l’esistenza di un divieto.

La risposta di Belen Rodriguez alle critiche dopo la lite con il benzinaio

Nel video Belen Rodriguez litiga animatamente con un benzinaio. La showgirl, a bordo della sua auto, prova a passare in una zona in cui era presente un birillo per bloccare il traffico. “Perché ha spostato il birillo?”, le chiede l’uomo e lei replica: “Perché lei mi sta sul ca**o”. Un atteggiamento che non è piaciuto affatto ai followers di Belen che hanno commentato l’accaduto sul suo profilo Instagram. Sotto le foto che raccontano la sua vacanza in Sardegna sono apparsi moltissimi commenti e critiche nei confronti della conduttrice, accusata di comportarsi in modo arrogante nel video della lite con il benzinaio.

“Dimmi che non eri tu dal benzinaio o che eri inca**ata per altro, perché altrimenti se è “arroganza sincera”, siamo messi bene”, le ha scritto un fan e lei ha deciso di rispondere immediatamente, parlando di quanto accaduto e dando le sue spiegazioni:”Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque”, ha detto Belen Rodriguez. “Fino a quando le si fanno i complimenti risponde, quando arrivano le critiche non va bene più”, ha aggiunto qualcun altro e la showgirl argentina ha risposto: “Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima”.

L’estate in Sardegna di Belen fra polemiche e Stefano De Martino

Nel frattempo l’estate in Sardegna di Belen Rodriguez prosegue fra le polemiche per la lite con il benzinaio e gli incontri con l’ex Stefano De Martino. Il conduttore e la showgirl hanno vissuto una storia d’amore intensa e tormentata, segnata da un continuo tira e molla, e dai tradimenti di lui, raccontati dalla stessa Belen a Domenica In di Mara Venier. In quell’occasione la presentatrice aveva parlato anche della depressione che l’aveva colpita e di un periodo difficile che l’aveva portata al ricovero in una struttura specializzata e alla scelta di allontanarsi dalla tv.

Oggi Belen sta finalmente bene. La showgirl ha ritrovato la serenità che le mancava da tempo e si sta godendo le vacanze in Sardegna con i figli Luna Marì e Santiago. Proprio per amore dei figli, la Rodriguez ha deciso di riallacciare i rapporti con i suoi ex: Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Qualche tempo fa era stata avvistata in un noto ristorante di Porto Cervo in compagnia del conduttore di Affari Tuoi e di alcuni amici.

In seguito era stata la protagonista di un incontro – a dir poco imbarazzante – con Caroline Tronelli, nuova compagna di De Martino. Il presentatore e la giovane infatti si trovano proprio come Belen in Sardegna, ospiti della villa di famiglia di Caroline a Porto Cervo.