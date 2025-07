“Santiago identico a Stefano De Martino”: Belen Rodriguez replica su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez torna a commentare ancora una volta la grande somiglianza fra il figlio Santiago e l’ex marito Stefano De Martino. Santi – come lo chiamano in famiglia – è il primogenito della showgirl e del conduttore. Nato nel 2013, oggi ha 12 anni e ogni giorno di più assomiglia al suo famoso papà. Stefano e Santiago infatti sono praticamente identici, un dettaglio che, ovviamente, non è mai sfuggito a Belen.

“Santiago identico a Stefano”, la reazione di Belen

La showgirl argentina ha replicato all’ennesimo messaggio di un follower che su Instagram ha sottolineato quanto Santiago sia uguale a Stefano De Martino. Nel commento, apparso sotto una serie di foto postate da Belen Rodriguez, il fan ha notato come Santi sia molto somigliante al conduttore, ma con il tempo stia svelando anche dei tratti simili alla famiglia Rodriguez.

“Lo so – ha replicato immediatamente Belen -. La ruota gira”. Una risposta ironica che racconta in qualche modo il nuovo equilibrio raggiunto dalla showgirl argentina. Da tempo infatti la Rodriguez e Stefano De Martino si sono riappacificati, trovando una serenità per il bene del figlio Santiago. Belen quest’estate si è concessa una vacanza in Sardegna con i figli ed è stata avvistata in un ristorante di Porto Cervo proprio in compagnia dell’ex marito e di alcuni amici. Anche Stefano infatti è sbarcato sull’isola in compagnia di Caroline Tronelli, sua nuova fidanzata, che ha una villa proprio in Costa Smeralda. Qualche settimana fa il presentatore aveva incontrato Belen proprio durante una cena con Caroline, vivendo una situazione piuttosto imbarazzante.

In che rapporti sono oggi Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Dopo numerosi tira e molla e un addio doloroso, segnato da accuse di tradimento e dalla depressione di Belen, la Rodriguez e De Martino hanno trovato un equilibrio che rende entrambi sereni. Mentre Stefano De Martino ha iniziato una relazione con Caroline Tronelli, erede di una ricca famiglia napoletana, Belen ha svelato più volte di essere single, decisa a concentrarsi unicamente sulla carriera e sui figli. Santiago, nato dal legame con Stefano, e Luna Marì, la secondogenita avuta da Antonino Spinalbese.

“Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima – aveva raccontato qualche tempo fa Belen al settimanale Chi -. Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa. Ho detto: ‘Belen, siamo ai 40, un po’ meno”. Sono molto delicata, sulle scelte sono cambiata”.

In quell’occasione la showgirl argentina aveva parlato anche del successo di Stefano De Martino, diventato uno dei conduttori di punta della Rai grazie agli ascolti record di Affari Tuoi. “Il ragazzo è bravo, furbo, è capace – aveva confidato -. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire “sono la fidanzata di”. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice ‘non è bravo’ è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare”.