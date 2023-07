Barbara D’Urso, il costume intero è multicolor: a 66 anni è magnifica

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Mare, piscina, sole e l’affetto degli amici: l’estate di Barbara D’Urso sta trascorrendo nel migliore dei modi e sembra che, almeno per il momento, le delusioni professionali siano ormai alle sue spalle. La conduttrice partenopea, estromessa dopo 15 anni dal suo programma, si è presa un lungo periodo di ferie che sta passando tra mare e piscina a Capalbio, da cui arrivano testimonianze giornaliere dei suoi momenti più spensierati. E, naturalmente, sta sfoggiando una serie di costumi che indossa splendidamente. Bikini? Certo, ma anche un costume intero multicolor che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto.

Barbara D’Urso, fisico scolpito col costume intero

Lo scorrere del tempo non la spaventa. Anzi, adesso che è diventata nonna, Barbara D’Urso non potrebbe essere più felice. Dopo i giorni difficili seguiti al suo addio a Pomeriggio Cinque, la conduttrice napoletana si è concessa un lungo periodo di relax in cui ha coinvolto anche i suoi amici. E, tra una foto e l’altra, sono comparsi anche i giochi da spiaggia della sua nipotina che difficilmente vedremo sui social. I suoi figli, infatti, non amano mostrarsi al pubblico (non l’hanno praticamente mai fatto) e preferiscono mantenere la loro privacy nonostante la loro mamma sia un volto molto noto e amato dal pubblico.

Una mamma splendida, peraltro, che ha sfoggiato un costume intero a bordo piscina che ha messo in evidenza il suo fisico scolpito a 66 anni. Un corpo frutto di un duro allenamento, che svolge quotidianamente, e delle sessioni di danza che non salta mai. È infatti molto amante della danza classica, che pratica con regolarità e che l’aiuta a tenersi in forma. A questa routine aggiunge un po’ di buonsenso a tavola, concedendosi di volta in volta qualche sgarro, e certamente una buona genetica.

Tra bikini e costumi interi: l’estate dopo l’addio a Pomeriggio Cinque

Non è di certo una novità. La conduttrice Mediaset è solita trascorrere le sue vacanze in quel di Capalbio, dove ama passare le giornate in piscina da sola o con gli amici. Ha anche iniziato a sfoggiare i suoi costumi preferiti, a cominciare dal bikini con il quale ha inaugurato la stagione delle foto su Instagram e che ha portato divinamente.

Non disdegna però i costumi interi. Indimenticabile quello bianco del 2022, mentre per la nuova annata ha puntato tutto sul multicolor. Cappello di paglia, grandi occhiali da sole e due gambe d’acciaio che spuntano dal costume realizzato nei toni del viola. A bordo piscina, è davvero la più bella.

Come sappiamo, da settembre non la vedremo alla guida di Pomeriggio Cinque. Mediaset ha infatti deciso di approfondire altri fronti, con l’arrivo di Myrta Merlino che darà un’impronta tutta sua al programma della Rete ammiraglia. Questo era il proposito di Pier Silvio Berlusconi da moltissimi anni e che, pezzo dopo pezzo, sta cercando di realizzare. Il contratto di Barbara D’Urso scade a dicembre 2023 e, fino a quella data, non ci sono progetti in vista per lei. Poco male, se consideriamo che davvero non si è mai arresa: ha infatti ripreso con il teatro e si è anche cimentata in un podcast, Amiche mie.