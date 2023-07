Barbara D’Urso in bikini su Instagram: così dimentica la “causa persa”

Questa è certamente un’estate “difficile” per Barbara D’Urso. La conduttrice si è ritrovata senza programmi in Mediaset dopo anni, con il contratto in scadenza a dicembre. Non solo: ha anche perso la causa contro Er Faina. Intanto, su Instagram, tra stoccate a Mediaset e bikini, sono sempre di più i fan che la appoggiano. Vuole guardare avanti, e la promessa fatta agli spettatori va mantenuta: “Non finisce qui”.

Barbara D’Urso perde la causa contro Er Faina

Se c’è una conduttrice che non si è mai tirata indietro, accogliendo tutte le sfide, anche le più difficili, è Barbara D’Urso. Instancabile, stacanovista, è andata in onda per anni, tra pomeriggi e prime serate, anche durante la Pandemia, senza mancare un appuntamento. Non si è mai arresa, in nessun senso. Non ha intenzione di farlo di certo adesso, sprovvista di programmi in televisione, ma con un futuro tutto da scrivere.

Ora, la D’Urso ha perso anche la causa contro Damiano Coccia, conosciuto come “Er Faina”. Nel 2019, la conduttrice ha presentato una denuncia a seguito di alcuni video condivisi sui social. Tutto è iniziato quando la D’Urso, in occasione di una gag in diretta televisiva, si è definita (in modo ironico) “cretina”. In seguito, il momento è stato ripreso da Er Faina, che ha così commentato: “Più che cretina sei n’imbecille”.

Stando a quanto riportato dal Corriere, la causa è stata archiviata. “L’espressione, seppur di cattivo gusto, appare in linea con il personaggio, caricato ed esagerato. Nessuno penserebbe mai di considerare davvero la conduttrice una persona di poco valore per le propalazioni di un tale soggetto”.

Barbara D’Urso in bikini su Instagram

Dopo quanto avvenuto con Mediaset e le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, per la D’Urso è iniziata una nuova era. Così come per gli spettatori stessi, abituati al suo linguaggio e modo di fare televisione. Al suo posto a settembre vedremo Myrta Merlino, che da La7 si è trasferita su Mediaset. Ma la D’Urso non ha intenzione né di sparire né di rinunciare alla carriera che ha saputo costruire in questi anni con fatica e dedizione.

Su Instagram non è sfuggita ai più la stoccata contro Mediaset. E durante il caldo weekend di luglio ha condiviso una foto in bikini, con cappello e occhiali da sole. Qualche tuffo in piscina per combattere l’afa. L’hashtag “col cuore” a corredo del post fa certamente riflettere: del resto, sono stati tantissimi i messaggi d’affetto a lei riservati da parte dei fan e non solo.

“Tu hai inventato una TV diversa, senza età, con un linguaggio fresco, divertente e sempre al passo con i tempi. Sei, e sarai sempre parte della vera televisione italiana”. O ancora: “Spero vivamente che trovi un’altra rete che ti renda merito”. Non mancano anche apprezzamenti alla sua bellezza. “E poi si permettono pure di parlare? Tu sei meravigliosa“. Quale sarà la prossima mossa di Barbara? Non vediamo proprio l’ora di scoprirla. Siamo certe che non rimarrà a guardare le stelle, ma proverà a tornare sotto le luci dei riflettori. Anche se non quelle di Cologno.