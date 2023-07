Barbara D’Urso non si arrende: nuova frecciata a Mediaset

La rivedremo? O forse no. Sono tanti gli interrogativi intorno all’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, arrivato dopo 15 anni di conduzione a in maniera veramente inaspettata, soprattutto per lei che aveva perfino rimandato il suo pubblico a settembre. E, ora che la bomba è esplosa, non si fa che pensare al suo futuro in tv. Lei, dal canto suo, si sta godendo le lunghe e meritate vacanze in quel di Capalbio, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici, ma non manca di esprimere – seppur velatamente – la sua amarezza per quanto accaduto.

Le ultime parole di Barbara D’Urso (forse) per Mediaset

È chiaro che ogni dichiarazione fatta in queste settimane di fuoco venga inserita nel contesto che ha generato un vero e proprio putiferio. Non deve sorprendere, quindi, se tutte le parole scelte da Barbara D’Urso fanno pensare alla conclusione della sua lunghissima parabola in Mediaset e alla conduzione di tantissimi programmi. Per questo, è sufficiente un video innocente per attirare l’attenzione, soprattutto se accompagnato da questa didascalia: “E poi arrivano i colori dei frutti della Terra, della madre Terra… Respiro e assaporo la verità e la bontà! #colcuore”.

La conduttrice, ripresa tra natura e alberi da frutto, lancia così l’ennesima velata frecciatina contro l’azienda, con la quale ha un contratto in essere fino a dicembre 2023. Una narrazione che si ripete all’interno delle stories che ha condiviso sul suo Instagram, in cui riprende uno dei suoi tanti tormentoni – nello specifico “notizia choc” – tra gli sguardi divertiti dei presenti.

La sua verità l’ha raccontata, diffusamente, in una lunghissima intervista resa a Repubblica in cui ha ripercorso tutte le tappe del suo cammino in Mediaset, in particolare quello degli ultimi anni in cui è stata impegnata su più fronti. In queste ultime stagioni, il suo presidio era già stato ridimensionato in favore di uno sguardo più attento sull’attualità, nonostante fosse stato comunque garantito uno spazio agli argomenti che erano maggiormente nelle sue corde. Niente da fare per il 2023: il suo Pomeriggio Cinque finisce nella mani di Myrta Merlino, pronta a un restyling completo del programma che sarà più incentrato sulla “cronaca popolare”, come ha amato definirla lei stessa.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Del suo addio a Canale5 si è parlato pochissimo. A fare chiarezza era stato l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi che, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha spiegato i motivi che l’avrebbero spinto a questa decisione: “Ringrazio Barbara per la professionalità e l’impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di almeno un prime time all’anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di Pomeriggio Cinque“.

Stando alle dichiarazioni della diretta interessata, invece, la sua estromissione dalla conduzione sarebbe avvenuta all’improvviso e senza nessun preavviso. Sulle colonne di Repubblica ha anche sostenuto di essersi recata a Cologno Monzese anche nelle due settimane successive alla chiusura del programma, per la prova degli abiti per la prossima stagione.

La rivoluzione messa in atto dal suo editore, comunque, non riguarda però solo lei ma tutti i contenuti di Mediaset, soprattutto quelli che riguardano l’ammiraglia. Sarebbe infatti intervenuto personalmente sulla lista di concorrenti del prossimo GF, escludendo alcuni dei nomi che non rientrerebbero nella nuova narrazione che Pier Silvio Berlusconi ha pensato per le sue televisioni.