Barbara D’Urso torna in pubblico con una frecciata a Myrta Merlino

Un’estate molto particolare, quella di Barbara D’Urso, che torna in pubblico per partecipare al Festival Marateale, in Basilicata. La conduttrice partenopea è stata una delle ospiti più attese della manifestazione, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi che riguardano la sua carriera, e infatti non ha mancato di parlare del suo futuro in televisione. Nelle sue dichiarazioni, inoltre, si scorge anche una velata frecciata alla nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque, la quale si è già espressa sui vecchi contenuti del programma che ha di certo intenzione di rivoluzionare.

Myrta Merlino nel mirino di Barbara D’Urso: frecciata al veleno

Non è solita parlare degli altri o, almeno, non apertamente. Barbara D’Urso non ha preso bene la sua estromissione da Pomeriggio Cinque, questo è chiaro, e neanche il tempo (poco) è stato capace di rimarginare quella ferita che si è aperta quando la Rete ha preso la decisione di comunicare al pubblico che non sarebbe più stata al timone del suo programma storico.

Lo ha spiegato bene durante la sua lunga intervista a Repubblica, in cui ha raccontato gli antefatti della sua cacciata da Mediaset, ripartendo dal tweet partito dall’account Qui Mediaset nel quale veniva apostrofata con un appellativo che definire offensivo sarebbe un eufemismo. Poi la richiesta di un programma in prima serata, negato, e infine la rottura netta. Pier Silvio Berlusconi ha voluto tracciare una linea diritta sui contenuti delle sue televisioni, delle quali la conduttrice fa ancora parte (fino al 31 dicembre 2023 con un contratto d’esclusiva). E, prima di lasciare la nave, ha voluto replicare alle dichiarazioni di colei che la sostituisce, Myrta Merlino: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.

E, infine, dà una sua personale definizione di trash: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso

“Essere con la gente e per la gente è il mio ruolo. E sarà il mio ruolo, non so dirvi dove, perché io sono la gente”, dice Barbara D’Urso, che sembra molto lontana dall’avere un progetto certo. Intanto, si sta godendo le vacanze in quel di Capalbio con i suoi amici e con la sua nipotina, che si guarda bene dal mostrare sui social. I progetti potrebbero essere diversi ma fino al 31 dicembre potrebbe essere difficile vederla al di fuori delle mura dell’azienda di Cologno Monzese.

Di certo è stata una doccia fredda, per lei, che mai avrebbe immaginato di lasciare il timone di Pomeriggio Cinque in modo così brusco. Alla fine della stagione, aveva addirittura salutato il pubblico e lo aveva rimandato a settembre per la nuova edizione dello show. Si sarebbe inoltre recata in azienda per le due settimane successive, per la prova degli abiti, mentre era invece in preparazione il comunicato con il quale l’azienda avrebbe annunciato il suo stop alla conduzione. Myrta Merlino, dal canto suo, ha dimostrato di avere le idee molto chiare: “Farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più”.