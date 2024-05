La 69esima edizione dei, gli "Oscar italiani", si è tenuta il 3 maggio 2024, in onda su Rai1 dagli studi di Cinecittà. A condurre la cerimonia. L'immancabile red carpet ha visto come protagonista la parata di star nazionali e internazionali. Uno dei look più belli? Micaela Ramazzotti , con il suo spacco proibitivo: l'abito nero, ricoperto da micro cristalli, è assolutamente mozzafiato.