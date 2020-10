Chi è Fiorella Totti, la mamma di Francesco Totti e suocera di Ilary Blasi

editato in: da

Per tutti i tifosi della Roma, il nome di Fiorella Totti appare molto familiare: madre del “pupone” giallorosso, Fiorella è da sempre una presenza premurosa e discreta nella vita di suo figlio Francesco.

Fiorella è un punto di riferimento importante nella vita dell’ex calciatore della Roma e in quella di Ilary Blasi, sua nuora, con cui ha instaurato un rapporto di affetto e complicità.

Nella vita sentimentale della signora Totti c’è un unico grande amore: Enzo Totti. Dal matrimonio con l’uomo, la donna ha avuto due figli: Francesco e Riccardo. Il 12 ottobre 2020 Fiorella ha dovuto dire addio al suo compagno di vita, morto all’età di 76 anni. I due, legati dalla passione per il calcio e dall’amore, hanno dimostrato di essere i più accaniti tifosi del loro “campione”: sempre insieme nella vita e sugli spalti per veder giocare Francesco nelle sue memorabili partite con la Roma.

Fiorella, la “mamma del pupone”, ha scelto di vivere lontano dai riflettori, conducendo una vita riservata, nella sua casa nel quartiere dell’Axa, vicino Ostia. Discreta, umile e premurosa, ha seguito suo figlio Francesco sin dagli esordi. Totti ha dichiarato che era proprio lei ad accompagnarlo agli allenamenti e a incoraggiarlo. In più di un’occasione, il marito di Ilary Blasi ha raccontato che la madre lo aspettava pazientemente in macchina, imparava le lezioni del giorno del figlio per poi ripetergliele durante il tragitto di ritorno verso casa.

Sempre indossando la maglia giallorossa, Fiorella ha seguito Francesco in ogni partita, esultando a ogni vittoria, e lo ha visto diventare un vero fuoriclasse. Lo stesso Totti non ha mai nascosto l’importanza che sua madre ha avuto nella sua carriera, ringraziandola pubblicamente anche sui social: “Se sono rimasto a Roma e sono felice è sempre grazie a te”. Con questa vera e propria dichiarazione d’amore, Totti ha svelato qual è il segreto del suo successo: avere sempre una donna forte e tenace accanto pronto a sostenerlo.

Fiorella Totti e Ilary Blasi sembrano smentire l’antica diceria secondo cui suocera e nuora non vanno mai d’accordo. Il rapporto tra le donne più importanti della vita del campione della Roma appare idilliaco, come dimostrano le numerose foto sul web che le vedono trascorrere insieme il tempo libero e le vacanze estive sulla spiaggia di Sabaudia. Complicità e sorrisi rivelano una grande intesa tra le due e non mancano gli elogi da parte della Blasi nei confronti della suocera. Quest’ultima, dal canto suo, partecipa con gioia alla vita familiare del figlio Francesco e di quella dei nipoti Christian, Chanel e la piccola Isabel. Di loro infatti ha detto: “Francesco oggi ha la sua famiglia e l’amore di una donna meravigliosa”.