Chi è Milo Brunetti, il fidanzato di Francesca Fialdini

Milo Brunetti è il compagno di Francesca Fialdini e l'uomo misterioso che da tempo è al suo fianco.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Fialdini

Di lui sappiamo poco e niente, l’unica certezza è che ha conquistato il cuore di Francesca Fialdini, una delle conduttrici più apprezzate e amate dal pubblico. Si tratta di Milo Brunetti, l’uomo che da qualche tempo è accanto alla presentatrice Rai.

Chi è Milo Brunetti

Francesca Fialdini ha sempre mantenuto il più stresso riserbo riguardo la sua vita sentimentale. Un silenzio e una attenzione alla privacy che ha continuato ad avere anche dopo che ha iniziato a frequentare Milo Brunetti. Per questo del fidanzato della conduttrice si sa pochissimo, se non ciò che lei stessa ha deciso di rivelare.

Milo Brunetti è un odontotecnico di Oggiono, in provincia di Lecco ed è legato a Francesca Fialdini da ben quattro anni. I due non si sono mai mostrati in pubblico insieme.

“Esercito da sempre l’arte del sospetto, non mi fido – aveva raccontato qualche tempo fa, parlando di amore -. La mia indole mi ha preservato da ogni forma di finto romanticismo. Già da adolescente diffidavo di chi faceva il romantico”.

La conduttrice in quell’occasione aveva parlato anche di ciò che amava in un uomo: “La schiettezza, la naturalezza, l’essere non convenzionali – aveva confidato -. Il corteggiamento non ordinario, essere lineari, autentici. Chi si prende cura di te lo fa, non ha bisogno di usare le parole per intortarti. Vale chi, nonostante tutto, rimane”.

L’amore di Francesca Fialdini e Milo Brunetti

Di Milo Brunetti, Francesca Fialdini aveva parlato anche durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Nel corso dello show di Milly Carlucci, la conduttrice aveva rivelato di essere innamorata, senza mai fare il nome del suo fidanzato. L’amore sarebbe nato dopo la fine di una relazione burrascosa e dolorosa per la presentatrice.

“I fidanzati? Non ci ho mai fatto affidamento – aveva spiegato al Corriere della Sera -. Non sono la bambina che sognava il matrimonio, l’investimento l’ho fatto sulla mia persona. L’amore non è un’alternativa a me stessa, l’autorealizzazione passa da altro, non solo da chi hai accanto”.

“È una storia antica e nuova al tempo stesso”, aveva spiegato poi Francesca, svelando di aver cambiato la sua visione dell’amore. “Intorno ai 30 anni sono stata gelosa, lo ammetto. Oggi sono una persona diversa. Penso: “Se non vuoi stare con me, vai pure”. Non dovrei dirlo io, però sono la compagna perfetta. Rivendico e concedo spazi personali. L’amore è un passo a due. Senza fiducia e libertà non funziona”.

Proprio con Milo Brunetti la conduttrice starebbe sognando di formare una famiglia. Già in passato Francesca non aveva nascosto la voglia di diventare mamma, anche scegliendo di prendere in affido un bambino, condividendo questa gioia enorme con il compagno.

“Non tutte le donne possono diventare madri – aveva svelato -, ma mi piacerebbe avere in affido un bambino che ha bisogno di una casa, dato che chi non è sposato non può adottare”.