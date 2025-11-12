Francesca Fialdini parla del compagno: “È sempre presente”. Poi difende Elodie

Piuttosto riservata sulla sua vita privata, Francesca Fialdini ha fatto uno strappo alla regola parlando dell'uomo che le sta accanto da qualche anno

Francesca Fialdini è fidanzata. Da tempo la conduttrice televisiva, oggi amata concorrente di Ballando con le Stelle, vive una relazione stabile. Ma piuttosto riservata. Tanto che non si conosce neppure il nome dell’uomo che ha saputo conquistarla. Ora però ha voluto fare uno strappo alla regola, rivelando che si tratta di un vecchio amico diventato qualcosa di più col tempo. E tra una confessione e l’altra la giornalista ha voluto prendere pure le parti di Elodie Di Patrizi, sempre molto criticata per il modo in cui espone il suo corpo.

Francesca Fialdini parla del suo fidanzato

“Nella mia vita c’è un compagno, certo. Prima di tutto un amico, ci conosciamo fin da ragazzi. È sempre presente e, nonostante i tanti impegni di lavoro, riesce a starmi vicino con affetto e romanticismo”, ha raccontato Francesca Fialdini al settimanale Chi.

Ha aggiunto che a conquistarla in un uomo è “la schiettezza, la naturalezza, l’essere non convenzionali. Il corteggiamento non ordinario, essere lineari, autentici. Chi si prende cura di te lo fa, non ha bisogno di usare le parole per intortarti. Vale chi, nonostante tutto, rimane”.

La 46enne ha inoltre ammesso di essere da sempre molto sospettosa e per questo è sempre riuscita a sfuggire alle dipendenze amorose: “Esercito da sempre l’arte del sospetto, non mi fido. La mia indole mi ha preservato da ogni forma di finto romanticismo. Già da adolescente diffidavo di chi faceva il romantico”.

Tornando all’uomo che le è stato accanto, al momento non è dato sapere il nome. Spulciando altre interviste, però, si evince che la liaison con la Fialdini sia sbocciata nel 2023. Dunque, una lunga amicizia che si è poi tramutata in un amore importante.

“Ho un fidanzato ma non voglio esporlo. C’è un bello scambio e ridiamo tanto. Di lui mi fido, però mi piace anche fare cose da sola. Ho la mia casa”, aveva dichiarato due anni fa al magazine Confidenze. Una scelta più che legittima da parte di Francesca, che vuole far parlare per il suo lavoro, per il suo impegno professionale, più che per altro.

Francesca Fialdini si schiera dalla parte di Elodie

E a proposito di carriera, Francesca Fialdini è consapevole che in tv si viene ancora giudicati per la bellezza. “Il grande tranello è che proiettiamo sugli altri le nostre ombre e le nostre insicurezze. Qualcuno ci piace o perché vorremmo essere come lui o perché ci riconosciamo, ma questo non ha niente a che fare con il personaggio, ha a che fare con noi. Il tema del corpo è centrale”, ha osservato.

Anche lei come tante altre è stata vittima di deepfake e ha notato: “Anche la mia immagine è stata usata su questi siti e trasformata. Rispetto chi si è sentita abusata, ma comunque sai che quel corpo non è il tuo. Dovevamo sentirci offese prima, oggi di cosa ti senti derubata? L’immaginazione e la fantasia esistono da sempre, piuttosto mi chiedo perché da 20 anni a questa parte, da quando c’è internet, non abbiamo trovato dei deterrenti. Manca educazione affettiva, emotiva e poi ci stupiamo”.

E per questo Francesca ha voluto prendere le difese di Elodie, condannando chi critica la cantante solo perché mostra di continuo il suo corpo: “Nessuno di noi può dire all’altro come deve vivere e cosa deve fare, ognuno gioca la propria partita. Elodie è una performer che porta il suo corpo sul palco. Può piacere o meno, ma è un’artista che si esibisce”.

