Francesca Fialdini splendida madrina a Milano: il look semplice, ma ricco di stile

Ansa/IPA Francesca Fialdini, 10 look che hanno fatto la storia (e che puntano alla semplicità)

Francesca Fialdini non ha bisogno di effetti speciali per farsi notare. Le basta entrare in una stanza con quel suo modo di essere elegante senza ostentarlo mai davvero. E anche a Parabiago, in provincia di Milano, dove è stata scelta come madrina del festival Donne In Canto 2026, la conduttrice ha confermato una cosa che il pubblico ormai conosce bene: il suo stile funziona proprio perché sembra non voler strafare.

Francesca Fialdini a Milano con il blazer panna che illumina il look

Il cuore dell’outfit scelto da Francesca Fialdini è senza dubbio il blazer doppiopetto color panna. Una giacca dalla linea pulita, sartoriale, con revers ampi e bottoni dorati che spezzano la palette neutra con piccoli punti luce discreti ma elegantissimi.

La silhouette è asciutta, ma non rigida. C’è quell’equilibrio tipico dei look che sembrano “facili” solo perché sono pensati molto bene. Il blazer cade perfettamente sulle spalle e accompagna la figura senza costringerla, mantenendo quell’aria rilassata che da sempre caratterizza lo stile della conduttrice.

Molto riuscito anche il contrasto con i jeans neri flare leggermente slavati. Qui arriva forse l’unico dettaglio su cui si potrebbe aprire una piccola discussione fashion. La linea del denim, infatti, pur slanciando bene la figura, risulta leggermente meno sofisticata rispetto alla parte superiore del look. Non è un errore vero e proprio, piuttosto una scelta che spezza il rigore della giacca con un mood più casual. Una decisione probabilmente voluta, ma che rende l’insieme meno “editoriale” e più televisivo, quotidiano, vicino al pubblico. Ed è forse proprio qui il segreto del suo stile.

A completare il look ci pensano gli ankle boots neri con tacco medio, pratici ma coerenti con l’estetica sofisticata dell’outfit, e un beauty look luminoso, giocato su tonalità nude e pelle radiosa. I capelli biondi, portati lisci con riga laterale morbida, restano fedeli a quella cifra stilistica pulita che la accompagna ormai da anni.

IPA

Francesca Fialdini e il libro “Come fossi una bambola”

A Parabiago, però, non si è parlato soltanto di stile. Francesca Fialdini era presente come madrina del festival Donne In Canto 2026, ma inevitabilmente l’attenzione si è concentrata anche sul suo ultimo progetto editoriale, Come fossi una bambola. Storie di dipendenza affettiva e di chi ne è uscito, scritto insieme allo psicoterapeuta Massimo Giusti.

Un libro che affronta un tema delicatissimo: le relazioni tossiche e la dipendenza affettiva. Non quella più evidente, ma quella silenziosa. Quella che spesso non lascia segni visibili e proprio per questo riesce a infiltrarsi nella vita quotidiana con ancora più forza.

Il volume raccoglie testimonianze e riflessioni dedicate a chi è riuscito a uscire da dinamiche soffocanti, invisibili agli occhi degli altri ma devastanti sul piano emotivo.

Non è un caso che la Fialdini abbia deciso di dedicare parte importante della sua attività giornalistica proprio ai temi della fragilità emotiva e del disagio. Negli anni lo ha fatto in televisione con programmi come Fame d’amore, diventato uno dei format Rai più apprezzati per delicatezza e profondità, ma anche attraverso progetti che mettono al centro il racconto delle donne e delle loro esperienze.

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