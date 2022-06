Deborah Compagnoni: il lutto, la separazione, la terza vita a 52 anni

Fonte: IPA La terza vita di Deborah Compagnoni

A cuore aperto sulla sua terza vita dopo la separazione da Alessandro Benetton, ma anche dopo la morte del fratello: Deborah Compagnoni è reduce da un anno difficile, pieno di dolore e sofferenza. E ora ne ha parlato senza filtri raccontando anche del suo passato, del legame con la sua famiglia e di come è cambiata.

Deborah Compagnoni, la sua nuova terza vita a 52 anni

Una vita sugli sci, fatta di gare, impegno, fatica. Poi la fase da mamma e infine l’ultima, quella nuova, raggiunta a 52 anni: non senza evitare il dolore. Per Deborah Compagnoni il 2021 è stato un anno difficile: la separazione dall’ex marito Alessandro Benetton, poi il lutto improvviso e dolorissimo: il fratello Jacopo è morto a dicembre scorso vittima di una valanga.

Di tutte queste fasi di vita, di come è diventata oggi, Deborah Compagnoni ne ha parlato a cuore aperto in un’intervista esclusiva sul magazine F.

E la Deborah di oggi è una donna che ha vissuto ogni esperienza con “lo stesso spirito: a tempo pieno”. Quella di atleta, ma anche quella di mamma dei suoi tre figli Tobias, Agnese e Luce. I primi due negli Usa a studiare, la terza a Treviso. E oggi l’ex campionessa di sci si divide proprio tra quella città e Santa Caterina dove vive il resto della sua famiglia: “Siamo molto legati e, dopo la morte di Jacopo, cerco di stare vicino sia a loro che a mia cognata e alle sue due bambine”.

E proprio del lutto l’ex campionessa ha parlato senza filtri, spiegando come sta adesso. “È stato un colpo durissimo – ha spiegato – . Una perdita così irreparabile, irreversibile, non me l’aspettavo proprio. Lui non c’è più. È qualcosa che, anche se ti capita di sentire dei lutti degli altri, non capisci finché non tocca a te”. Ma quanto il lutto l’ha cambiata? “In una fase già particolare della mia vita do un valore diverso a tutto – ha detto – , all’importanza di esserci per le persone a cui vuoi bene davvero. Mi sono molto riavvicinata alla mia famiglia e ho acquisito più lucidità nel riconoscere le persone con i valori. Prima ero più confusa”.

Di quella tragedia ne aveva parlato anche a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin aveva spiegato: “Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero”.

Deborah Compagnoni, cosa fa oggi l’ex campionessa di sci

La parola che sintetizza il momento presente di Deborah Compagnoni è “libertà” come ha confessato lei stessa nell’intervista a F. Intesa come opportunità per dedicarsi a progetti che le interessano. E così ha fatto: infatti ora è ambassador della fondazione Milano – Cortina 2026 per le Olimpiadi e le Paralimpiadi e porta avanti progetti che hanno a cuore l’ambiente. Anche di questo ne aveva parlato a Verissimo dove aveva spiegato: “Sarà un’occasione bellissima. Aspettiamo quest’evento con ansia perché finalmente si torna a gareggiare sulle Alpi italiane. Saranno dei Giochi speciali che punteranno sull’ecosostenibilità”.

Una terza vita, insomma, dopo quella di atleta che ha vinto tantissimo. Dopo quella di mamma lontana dalla scena pubblica. Oggi Deborah Compagnoni si impegna per l’ambiente e per lo sport. E lo fa dopo aver passato attraverso la separazione e un lutto dolorosissimo, per la morte del fratello Jacopo.

Un anno difficile il 2021, ma questo non l’ha trattenuta dal mettere nuovo impegno e nuovi obiettivi nella sua esistenza. Del resto lo ha detto lei stessa: la libertà è ciò che c’è nella sua terza vita.