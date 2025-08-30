Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Deborah Iurato

È un giorno speciale, il più bello di tutti, per la cantautrice Deborah Iurato. L’ex vincitrice di Amici, oggi 34 anni, è diventata mamma per la prima volta. Il nuovo arrivato è un maschietto sano e vivace, che prende il nome di Salvatore. Deborah lo ha presentato, assieme al papà Placido Salamone, con un tenero post social.

Deborah Iurato è diventata mamma

Nel mese di febbraio, Deborah Iurato aveva condiviso con i propri follower un inatteso messaggio: “I cuori di gioia e un armadio pieno di vestiti che non mi entrano più! Mamma, papà e Thiaghino non vedono l’ora di conoscerti”. Così la cantante siciliana aveva annunciato la gravidanza, nove mesi dopo, Deborah comunica la notizia più bella, quella della nascita del suo primo figlio, frutto dell’amore con il compagno Placido Salamone, chitarrista che accompagna in tour alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana.

“È arrivato il nostro piccolo!” ha scritto la coppia di neogenitori già pieni di amore. In foto, le mani di mamma e papà stringono quelle, minuscole e così tenere da sciogliersi, del loro piccolo. Il nome è Salvatore, un omaggio alle radici sicule della mamma, ma per gli amici, specifica lei, è già Totò. In sottofondo una canzone che è un inno d’amore, All my love dei Coldplay.

Gli auguri di Laura Pausini

Nata a Ragusa nel 1991, poco più che ventenne Deborah Iurato lasciò la sua Sicilia per rincorrere il suo sogno più grande: diventare una cantante. Nel 2014 entrò come allieva alla scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi e ne uscì da vincitrice. Poco dopo debuttò con il suo primo EP, nuovi singoli e numerosi concerti. Ad oggi ha pubblicato due album in studio, due EP e numerosi singoli.

Nel 2016 Iurato partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Via da qui, in duetto con Giovanni Caccamo: in quell’occasione si aggiudica il terzo posto. Un’altra vittoria, invece, si guadagna con la partecipazione al Tale e quale show di Carlo Conti, nello stesso anno. Nell’ultimo anno, la cantante è stata in tour in tutta Italia con la Women Orchesta. Ad oggi, Deborah Iurato ha pubblicato due album in studio, due EP e numerosi singoli. Al suo fianco, Placido Salomone, che con lei condivide la passione per la musica. Salomone è un chitarrista affermato, membro della band di cantanti arcinoti, da Laura Pausini a Biagio Antonacci.

Grandi artisti tutti accorsi – per lo meno virtualmente – a dare il benvenuto al piccolo Salvatore. Tra i commenti del post Instagram di Deborah Iurato, anche quelli di Laura Pausini e dei suoi Paolo e Paola (il compagno e la figlia): “Siamo così felici per voi amici cari! Non vediamo l’ora di conoscerlo”. Anche per Bianca Atzei si tratta di una vera “gioia” e manda agli amici e colleghi i più sinceri auguri. Si proclama già “zio” Biagio Antonacci, mentre Alessandra Amoroso – che anche lei si appresta a diventare mamma per la prima volta – invia una valanga di cuoricini.