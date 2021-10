Chi è Deborah Iurato di Amici che ha mandato in tilt Ilary Blasi

È bastato il suo nome per mettere in difficoltà Ilary Blasi. Deborah Iurato è stata infatti nominata nel corso della terza puntata di Star In The Star e, in particolare, da Claudio Amendola . L'attore riteneva, infatti, che l'artista siciliana si celasse sotto la maschera di Lady Gaga , tra le più apprezzate di quest'edizione tagliata anzitempo.

Deborah Iurato, lo stupore di Ilary Blasi

Un nome pronunciato a bruciapelo che ha messo in difficoltà la conduttrice. Claudio Amendola ha forse osato un po' troppo con le supposizioni, mandando in tilt Ilary Blasi che - anche se solo per un momento - si è trovata a non avere parole. "Come?" - ha esclamato la Blasi a Star in the star - senza riuscire a trovare l'identità dell'artista appena nominata.

A toglierla dall'imbarazzo è stata Marcella Bella, che ha smorzato la tensione redarguendo bonariamente Amendola per riportarlo sulla giusta strada: "Claudio, non puoi fare una domanda a Lady Gaga, non ti può rispondere". Liberata dall'impasse, Ilary Blasi ha cercato di tornare sull'identità della maschera: "Io ho il vuoto cosmico".

Chi è Deborah Iurato di Amici

Deborah Iurato è nata a Ragusa il 21 novembre del 1991 e ha iniziato a muovere i primi passi nella musica fin da giovanissima. Ha raggiunto la fama con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, che ha vinto nel 2014. Ha collaborato con artisti di altissimo livello, cantando brani scritti da Fiorella Mannoia (Anche Se Fuori è Inverno) e Giovanni Caccamo (Da Sola).

Nel 2016, ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo, in duetto proprio con Caccamo, in Via Da Qui, brano scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Subito dopo, è uscito il suo secondo album - Sono Ancora Io - che ha fatto seguito al suo primo EP Deborah Iurato, rilasciato a seguito della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Sempre nel 2016, partecipa a Tale e Quale Show come concorrente.

Dopo l'esperienza televisiva, si è presa un periodo di pausa fino al 2019, per poi riprendere in mano la sua carriera attraverso il rilascio di diversi singoli. Ha lavorato al suo album in uscita a fine 2021 in maniera incessante, riempiendo i vuoti con la pubblicazione di diversi singoli che l'hanno riportata in radio.