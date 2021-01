Benetton-Compagnoni: matrimonio al capolinea, il divorzio sarebbe dietro l’angolo

editato in: da

Sarebbe al capolinea il matrimonio tra Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton: l’ex campionessa di sci e il rampollo della famiglia trevigiana sarebbero in crisi da tempo. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito di gossip Dagospia: le voci di una rottura fra i due circolavano da anni, ma erano state sempre smentite dalla coppia.

Stando a quanto riportato dal portale diretto da Roberto D’Agostino, pare che tra i due l’amore si sia affievolito da tempo e che siano ufficialmente separati, tanto che la Compagnoni non vivrebbe più con il marito da mesi.

Coppia affiatata e innamoratissima, Deborah e Alessandro sono stati insieme 11 anni prima di convolare a nozze. Lei, grande campionessa di sci, lui grande appassionato dello stesso sport, si conobbero nel 1997, proprio tra le piste innevate. Poi il matrimonio nel 2008, dal quale nacquero tre figli, Agnese, Tobias e Luce, la piccola di casa.

In una recente intervista al Corriere della Sera, la Compagnoni aveva dichiarato sul suo matrimonio: “Alessandro è un uomo intelligente. Ha bisogno di tanti stimoli. Stiamo bene insieme”.

A insospettire tutti è stato il servizio del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: quattro pagine dedicate all’imprenditore figlio di Luciano Benetton – presidente della Fondazione Cortina 2021 che ha il compito di organizzare i Campionati Mondiali di Sci alpino che si terranno quest’anno proprio sulle piste della conca ampezzana – in cui non ci sono riferimenti alla moglie, ma appaiono solo le foto dei tre figli.

Come riportato da Dagospia “non c’è una riga che fa cenno all’ex regina dello sci, solo le foto dei tre figli”. Questo è bastato al giornale di D’Agostino per insinuare il sospetto tra i lettori. Ovviamente agli utenti più attenti non è sfuggito che sui social di Alessandro Benetton negli ultimi tempi la Compagnoni è praticamente scomparsa, mentre sono presenti solo gli scatti con i figli.

Da sempre molto riservata, l’ex campionessa ha sempre vissuto una vita lontana dai riflettori e dalla cronaca rosa. In attesa di una conferma (o di una smentita), sarebbero sempre di più gli indizi che fanno pensare alla fine del suo matrimonio con l’imprenditore dopo più di 13 anni d’amore.