Fonte: Getty Images Melissa Satta

Melissa Satta è una delle veline di Striscia la notizia più amate di tutti i tempi. La showgirl, infatti, ha ballato sul bancone dell’amatissimo tg satirico dal 2005 al 2008 in coppia con Thais Wiggers. Il programma televisivo le ha donato la notorietà ma anche la sua storia d’amore dell’epoca l’ha resa protagonista di diversi giornali. Melissa Satta, all’epoca, infatti, ha avuto una lunga relazione d’amore con Christian Vieri, marito, adesso, di un’altra velina, Costanza Caracciolo.

La showgirl, invece, ha sposato un altro calciatore, Kevin-Prince Boateng, da cui ha avuto il piccolo Maddox. Il matrimonio è naufragato nel 2020 e, nell’ultimo anno, Melissa Satta aveva ritrovato l’amore con un altro asso dello sport: Matteo Berettini. Di recente, però, il tennista ha svelato che il loro feeling si è rotto e, adesso, la showgirl potrebbe aver cominciato una nuova frequentazione con un altro volto noto. Si tratta di Carlo Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Melissa Satta, il possibile flirt con Carlo Beretta

Melissa Satta e Matteo Berettini hanno separato le loro strade. Il campione di tennis ha confermato la rottura, infatti, lo scorso febbraio nel corso di una conferenza stampa, nella quale ha ribadito la sua stima per l’ex fidanzata, ma non si è sbilanciato sui motivi che hanno portato a questa crisi sentimentale. Dal canto suo, Melissa Satta, ha confessato a Verissimo che la pressione mediatica che gravava intorno alla loro coppia non ha, di certo, aiutato il rapporto sentimentale e che, tra di loro, non si è riuscito a creare il giusto incastro.

Adesso, però, secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl potrebbe aver trovato un nuovo feeling speciale con Carlo Beretta, reduce, anche lui, da una lunga storia d’amore. Secondo lo scoop lanciato dal settimanale Chi, infatti, l’ex velina farebbe coppia fissa con l’ex fidanzato di Giulia De Lellis. Melissa Satta è stata fotografata, mentre si trovava in un aeroporto milanese, insieme proprio al rampollo della famosa famiglia produttrice di armi e, in seguito, i due sarebbero stati visti a Madrid in compagnia di alcuni amici.

Melissa Satta e Carlo Beretta, la vacanza spagnola

Melissa Satta e Carlo Beretta si starebbero frequentando. I due, infatti, sarebbero stati beccati insieme mentre trascorrevano una vacanza nella capitale spagnola, dopo la fine delle loro rispettive relazioni. Infatti anche Carlo Beretta si è recentemente separato da Giulia De Lellis, con cui ha passato diversi anni d’amore e sembrava destinato alle nozze. L’influencer sarebbe, negli ultimi giorni, uscita allo scoperto con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana e, adesso, anche l’imprenditore avrebbe intrapreso una nuova relazione.

Carlo Beretta e Melissa Satta sarebbero stati fotografati, dopo l’aeroporto, nella terrazza di un albergo madrileno, dove avrebbero passato una meravigliosa vacanza in compagnia di altri amici. Secondo quanto riportato da Libero, un amico dell’imprenditore avrebbe rivelato che i due si sarebbero trovati molto bene insieme. Melissa Satta e Carlo Beretta si sarebbero aperti a delle confidenze reciproche: “Con la De Lellis era finita da tempo. Si sono lasciati andare a confidenze dolci e amare, tra risate e chiacchiere”.