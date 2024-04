Fonte: IPA Giulia De Lellis

L’Italia inizia a essere avvolta da calde temperature e così si diffondono nuovi gossip. Chi sa che quello tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, fratello della più famosa Diana Del Bufalo, durerà a lungo, almeno fino alla prossima estate, o svanirà.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo

La storia tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta è conclusa definitivamente. La loro storia d’amore era stata particolarmente chiacchierata, considerando l’attività della famiglia di lui e, in particolare, un viaggio nel quale l’influencer e conduttrice si era ritrovata coinvolta.

Oggi si torna a parlare della sua vita privata, suggerendo che possa essere impegnata con il fratello di Diana Del Bufalo. Il suo nome è Giano Del Bufalo e c’è chi ipotizza un flirt in atto. Non soltanto dei conoscenti, questo è certo, tenendo conto dello scambio di like avvistato dai fan.

È stato proprio questo a gettare luce sul loro rapporto. I like in questione non sono stati limitati, infatti, ai loro due profili. Hanno coinvolto anche alcuni familiari dell’influencer. La coppia, ufficiosa, si è inoltre cimentata in un breve viaggio in macchina. Lui ha pubblicato una storia Instagram che la mostra alla guida, probabilmente ben conscio del fatto che avrebbe generato qualche discussione online.

Certe dinamiche dei social sono ben note. Non è da escludere, dunque, che la coppia stia un po’ giocando con il pubblico, per poi dar loro una notizia, in un verso o nell’altro. Potrebbero essere dei novelli fidanzati oppure semplicemente amici.

Fatto sta che Giulia De Lellis ha anche pubblicizzato lo spettacolo teatrale della “cognata” Diana Del Bufalo. Ha infatti pubblicato una foto della locandina originale di Sette spose per sette fratelli, la cui versione rivista viene portata in scena dall’ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Giano Del Bufalo

Per quanto Giulia De Lellis sia un personaggio decisamente noto, con più di 5 milioni di follower su Instagram, non si può definire Giano Del Bufalo uno sconosciuto. Poco meno di 80mila follower, il fratello di Diana Del Bufalo si descrive in poche righe nella sua bio social: fondatore della galleria d’arte Giano Del Bufalo Fine Art e Department chief della casa d’aste Capitolium Art.

Il pubblico lo conosce proprio grazie al suo lavoro, che lo ha spinto a trovare spazio sul piccolo schermo. Nato a Roma il 23 dicembre 1987, Giano ha 36 anni e in qualche modo si è lasciato affascinare dalla passione per l’antichità di suo padre, Dario Del Bufalo, archeologo.

Il mondo dell’arte è di casa, considerando come mamma Ornella Pratesi sia una cantante lirica. Difficile pensare che i due figli non prendessero una strada un po’ fuori dalla norma nella vita.

Lui è attualmente impegnato nel programma Cash or Trash – Chi offre di più?, che è un programma in onda sul Nove, condotto da Paolo Conticini. Giano è tra gli esperti in questo show in cui dei mercanti si contendono un’asta colma di oggetti antichi e vintage.