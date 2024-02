Fonte: IPA Carlo Beretta e Giulia De Lellis

Una storia d’amore come quelle che si trovano solitamente solo nelle favole, Giulia De Lellis e Carlo Beretta fanno coppia fissa da più di tre anni e sono sempre sembrati molto innamorati. L’influencer e l’imprenditore bresciano, infatti, davano l’impressione d’essere del tutto inseparabili e, anche di recente, sono stati protagonisti di una vacanza da sogno in Messico.

Adesso, però, sembra che la coppia sia in un momento di crisi. Infatti si rincorrono da giorni le indiscrezioni su una possibile rottura dei due fidanzati. Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sarebbero lasciati e, secondo i rumors, all’origine della rottura ci sarebbe il mancato matrimonio della coppia.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, la presunta crisi

Giulia De Lellis è molto conosciuta al pubblico televisivo per la sua indimenticata partecipazione a Uomini e Donne di molti anni fa. L’influencer romana, infatti, ha cominciato la sua carriera nello studio televisivo del famoso dating show di Canale 5, quando si è proposta come corteggiatrice di Andrea Damante. Un percorso seguitissimo dai telespettatori quello dei due protagonisti del programma televisivo che dal dating show sono usciti davvero innamorati e hanno cominciato una storia d’amore lunga diversi anni.

Da allora Giulia De Lellis è considerata la corteggiatrice più amata della storia di Uomini e Donne e la sua fama si è diffusa sui social, dove la ragazza romana si è affermata come una delle più note influencer italiane. Proprio grazie al suo ex fidanzato Andrea Damante, Giulia De Lellis ha conosciuto Carlo Beretta, rampollo della potente famiglia produttrice di armi.

I due hanno raccontato sui loro social network un amore da favola, fatto di viaggi esclusivi e gesti importanti. Di recente, infatti, la coppia ha cambiato anche casa, scegliendo insieme l’arredamento e gli accessori del nuovo appartamento. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sarebbero lasciati. I due, infatti, non appaiono più insieme sui social network da un po’ di tempo. Alla base della fine della relazione amorosa ci sarebbe il matrimonio mai celebrato tra i due fidanzati.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, il matrimonio li divide?

Nel 2020 Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno riunito le loro strade, dopo essersi lasciati nel 2018. Infatti, finita la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, l’ex corteggiatrice ha scoperto diversi tradimenti del fidanzato e ha deciso di lasciarlo. La fine della loro relazione amorosa è stata raccontata dall’influencer in un best seller Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Malgrado tutti questi avvenimenti, gli ex protagonisti di Uomini e Donne si sono ritrovati e hanno passato la quarantena insieme a Roma.

In seguito, però, Andrea Damante ha presentato alla fidanzata Carlo Beretta e tra i due è scoppiato l’amore. Il sentimento tra l’influencer e l’imprenditore è durato tre anni e la coppia sembrava ormai vicina al grande passo. Ma sembra che le cose stiano andando in modo del tutto diverso. Infatti, secondo le indiscrezioni, la coppia si è rotta. I rumors raccontano che Giulia De Lellis avrebbe voluto coronare il loro amore con il matrimonio ma Carlo Beretta sarebbe stato più titubante. A dubitare sull’unione dei due giovani sarebbe anche la famiglia di lui, che non sarebbe stata mai troppo contenta della scelta amorosa del ragazzo, come riportato da Il Messaggero.