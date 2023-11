Fonte: IPA Giulia De Lellis, 10 look indimenticabili (con qualche scivolone)

Ne ha fatta di strada Giulia De Lellis dalle sue prime apparizioni in tv nel 2016. L’influencer è passata dall’essere la corteggiatrice più amata del programma di Maria De Filippi a prendere parte del cast della casa più spiata d’Italia. Ora, Giulia pare non volersi fermare: la ex gieffina è conduttrice del nuovo dating show di Real Time. Ma come è cambiata la sua vita dopo la fine del trono di Andrea Damante?

Giulia De Lellis dopo “Uomini e Donne” e Andrea Damante

Era il 2016 quando abbiamo imparato a conoscere Giulia De Lellis, bellissima corteggiatrice romana scesa dalle scale di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante, il ragazzo che, di lì a poco, sarebbe diventato il suo fidanzato storico. In un’intervista a Tvblog l’influencer ripercorre proprio quel periodo, che l’ha portata a essere uno dei volti più seguiti sui social e in tv.

“Io mi sono ritrovata a partecipare a Uomini e Donne per uno scherzo del destino. Una delle mie più care amiche mi portò lì mentre stavo per trasferirmi e andare a vivere a Londra per un anno sabbatico. Ero, infatti, molto indecisa se continuare con gli studi nell’ambito della moda oppure intraprendere un altro percorso e provare ad entrare a medicina. Poi arrivai a Uomini e Donne e trovai questo ragazzo (Andrea Damante, ndr) per il quale persi immediatamente la testa e i miei progetti cambiarono. In quel momento ho messo in stand by la mia vita. È stata la prima e forse unica volta in cui non riuscivo a capire che strada volessi realmente intraprendere. Poi non si è rivelato così difficile farlo perché la vita mi ha fatto scoprire un mestiere che allora praticamente neanche esisteva, quello di influencer.”

Fonte: IPA

Un amore, quello per Andrea Damante, che nonostante la fine burrascosa le ha portato molta fortuna: la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip (discutendo spesso con Signorini), poi l’uscita del libro in cui ha raccontato la fine del suo amore e le varie ospitate sul piccolo schermo l’hanno resa ancora più vicina al suo pubblico, che ha potuto scoprirla non solo in veste di influencer, ma anche come donna di spettacolo.

Giulia De Lellis: il nuovo ruolo come conduttrice

Grazie a Discovery, Giulia può cimentarsi in una nuova stimolante avventura: quella da conduttrice. L’emittente aveva già puntato su di lei nel 2021, lasciandole la conduzione di Love Island, durato però solo una stagione. Scelta, probabilmente, non dovuta alla poca bravura della conduttrice, considerando che Discovery ha deciso di lasciarle il timone di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, un esperimento sociale che aiuterà 4 coppie a capire se la loro storia d’amore è al capolinea o vale la pena di essere salvata.

Parlando del ruolo di conduttrice, Giulia ha raccontato: “Io mi sento una conduttrice fortunata perché ci sono tantissime persone che mettendomi alla prova sono rimaste contente. Non mi posso definire una conduttrice completa, perché non ho un’esperienza che mi permetta di definirmi così. Sono una conduttrice alle prime armi e spero un giorno di potermi definire una conduttrice a tutti gli effetti perché è qualcosa in cui credo davvero tanto.” Sarà proprio la nuova conduzione a farci capire se questa è la strada giusta per la carriera di Giulia.