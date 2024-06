Giulia De Lellis: “Con Giano non è amore. Damante mi sgridava per i soldi”

Fonte: IPA Giulia De Lellis

Tempo di confidenze per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer e imprenditrice di successo, ha fatto delle precisazioni sulla sua vita privata. Mollato Carlo Gussalli Beretta a un passo dall’altare, la 28enne è oggi vicina a Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana Del Bufalo. Ma tra i due non sarebbe (ancora) una vera storia d’amore. Giulietta ha poi parlato di nuovo del suo rapporto con Andrea Damante, conosciuto alla corte di Maria De Filippi e forse fino ad oggi l’unico grande amore della sua vita.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo non stanno insieme

Giulia De Lellis, che sarebbe in lizza per condurre la nuova edizione di Tu si que vales, ha precisato a La Repubblica di non essere la fidanzata di Giano Del Bufalo: “Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto”.

Dopo una lunga relazione finita male con Carlo Beretta, oggi legato a Melissa Satta, è comprensibile la voglia di Giulia De Lellis di vivere nuovi legami con estrema cautela. Con il rampollo c’erano in gioco aspettative alte e sogni piuttosto importanti, come matrimonio e figli, che però non si sono concretizzati. Ignoti i motivi dell’addio ma pare che la De Lellis non sia mai piaciuta più di tanto alla famiglia Beretta (e in particolare alla suocera Umberta Gnutti Beretta).

Oggi Giulia trascorre tanto tempo con Giano Del Bufalo – collezionista, restauratore, tra i protagonisti del programma tv Cash or Trash su Nove e fratello di Diana Del Bufalo – ma con calma e tranquillità. Sarà il tempo a decretare se questa frequentazione diventerà qualcosa di più importante e irrinunciabile.

Giulia De Lellis, Andrea Damante e quel problema con i soldi

Nell’ultima intervista Giulia De Lellis ha ricordato anche Andrea Damante, conosciuto nel 2015 a Uomini e Donne. Una love story che ha fatto sognare tanti perché autentica e passionale ma rovinata dai numerosi tradimenti del deejay di Verona. “Per tanto tempo ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos’altro. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia”, ha ammesso Giulia.

La De Lellis ha poi rivelato che Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza – il libro in cui parla della rottura con Andrea Damante – l’ha aiutata a superare quella fase complicata della sua vita: “Prima di quello non avevo ancora pianto la fine della nostra relazione, mi è servito per esorcizzarla. Fu Maria De Filippi a consigliarmi di scriverlo“.

Ad ogni modo Damante è stato un fidanzato prezioso per Giulia De Lellis, soprattutto agli inizi della sua carriera, quando da un giorno all’altro la ragazza ha iniziato a guadagnare parecchi soldi: “Oggi prima di fare una spesa sciocca ci penso su molto, ma all’inizio mi concedevo dei capricci con più facilità. Andrea invece era molto più severo di me e mi rimetteva subito in riga. Ma non vedo perché una persona che guadagna onestamente non debba comprare le cose che le piacciono, nel massimo rispetto di tutti”.

Ma è vero che Giulia De Lellis guadagna 16mila euro a post su Instagram? “No e non so perché si sia diffusa questa informazione. Capita di guadagnare tanti soldi partecipando a campagne più strutturate, ma non vendo mai una sola foto”, ha risposto la diretta interessata, che oltre a lavorare come influencer ora è pure un’imprenditrice grazie al suo brand di bellezza Audrer.