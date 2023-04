Giulia De Lellis lancia Audrer, la sua prima linea di skincare: prezzi e prodotti

Fonte: IPA Giulia De Lellis, tutto sulla sua linea di skincare

Per chi la segue da tempo non è stata una sorpresa del tutto inaspettata il lancio della prima linea skincare di Giulia De Lellis.

L’influencer, ed ex volto di Uomini e Donne, era da diversi mesi, infatti, che parlava di un progetto importantissimo che stava prendendo forma. E i suoi seguaci, conoscendo la passione per la cura della pelle e il make-up di Giulia, qualcosa avevano intuito.

L’atteso brand della De Lellis è stato lanciato proprio in questi giorni con un video di presentazione alquanto misterioso, seguito dalla rivelazione ufficiale dei prodotti Audrer (questo il nome del marchio).

Giulia De Lellis lancia Audrer, il suo marchio di skincare: i prezzi e i prodotti

Fin da quanto, nel 2016, è uscita dal dating show di Uomini e Donne come scelta del tronista Andrea Damante, Giulia De Lellis ha subito iniziato una carriera sfolgorante nel mondo dei social e dell’intrattenimento.

Nonostante le diverse apparizioni in tv, anche come concorrente del Grande Fratello VIP 2017, la fortuna della De Lellis sono in realtà stati soprattutto i social. Grazie a questi, infatti, Giulia è diventata un’influencer che oggi vanta oltre cinque milioni di follower oltre che collaborazioni, passate e presente, con importanti brand.

Fin dal suo avvento su Instagram, Giulia ha palesato alle proprie seguaci la sua grande passione per la cura della pelle e per il make-up. Per questo, il lancio del suo primo brand di skincare non ha sorpreso più di tanto chi la sostiene da sempre.

D’altronde, era da diversi mesi che la De Lellis parlava di un progetto importantissimo e top secret che oggi sappiamo si chiama Audrer.

Dal packaging rosa confetto iper-femminile, la linea di prodotti per la cura della pelle firmati Giulia De Lellis per ora comprende: un contorno occhi; una crema viso multi-vitaminica idratante per pelli normali, miste o bisognose di idratazione; crema viso per pelli grasse, impure o con tendenza acneica; siero viso ad alta idratazione per pelli normali, miste o bisognose di idratazione; un siero viso per pelli grasse, impure o con tendenza acneica.

Lanciati da pochissime ore, i prodotti di Audrer stanno già andando a ruba, complice anche la fascia di prezzo media in cui, dati i prezzi, il brand si è inserito. I prodotti targati Giulia De Lellis partono dai 37 euro (per il contorno occhi) e arrivano ai 47 euro per i sieri che pretendono una formulazione più complessa e ricca di attivi.

Giulia De Lellis lancia Audrer e diventa imprenditrice digitale

Il nome del nuovo brand per la cura della pelle di Giulia De Lellis, Audrer, è l’anagramma di una parola molto cara all’influencer: ardore.

Con il lancio del marchio, e dei primi prodotti, la De Lellis è diventata a tutti gli effetti un’imprenditrice digitale, salto che molte colleghe influencer hanno fatto prima di lei (in primis Chiara Ferragni).

E proprio come la Ferragni che ha voluto dare vita a un marchio di moda – e quindi legato al suo mondo e alla sua più grande passione – che portasse il suo nome, la De Lellis ha fatto il medesimo ragionamento.

Non dimentichiamoci, che Giulia nasce come beauty influencer e durante la sua carriera fuori e dentro i social ha parlato di diverse problematiche della pelle mostrandosi anche (sul red carpet del Festival di Venezia 2020 senza trucco che coprisse la sua acne, patologia con cui (come molte donne) la De Lellis combatte da sempre tenendo alta la bandiera della skin posivity.

Non a caso, molti dei prodotti Audrer sono formulati proprio per una pelle acneica e nel presentarli, visibilmente emozionata (e rigorosamente su Instagram), la stessa De Lellis ha confessato “Ci sono stati tantissimi anni di studio, di ricerca, di fatica, pochissime ore di riposo, esaurimenti, tantissime soddisfazioni. Vedere oggi tutto questo realizzato, dopo tanti anni, è per me davvero incredibile”.