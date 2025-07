In quel di Positano con Guess, Giulia De Lellis ha sfoggiato un look premaman super sensuale: tutti i dettagli dello slip dress indossato all'evento

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA - Getty Images Giulia De Lellis incinta, i look premaman ad alto tasso di glamour

Giulia De Lellis è nel pieno di uno dei momenti in assoluto più magici – se possibile – ed emozionanti della sua vita, e ormai lo sanno tutti: aspetta la sua Priscilla dal fidanzato Tony Effe, argomento sul quale si è lasciata andare a tenere confidenze con il proprio pubblico negli ultimi giorni, e non potrebbe esserne più entusiasta.

Malgrado abbia preferito tenere per sé tempistiche ed altri dettagli delicati della gravidanza il pancione appare sempre più evidente, quasi un accessorio super cool per lei, che non perde occasione per sfoderare outfit premaman degni di nota: l’imprenditrice romana non sembra avere infatti intenzione alcuna di rinunciare ai propri frenetici ritmi lavorativi, tutt’altro. La vediamo spesso spostarsi per eventi di gran lusso, continuando a fare da brand ambassador per le aziende con cui collabora. L’ultimo impegno l’ha guidata sino a Positano, ed ora starebbe trascorrendo le sue giornate tra panorami mozzafiato ed esperienze da sogno. Il tutto con look pazzeschi alla sua maniera, ovviamente.

Giulia De Lellis, il look premaman a Positano con slip dress (sensualissimo)

Positano, pittoresca, romantica, affascinante: è proprio qui che Giulia De Lellis si trova in questi giorni con Guess, immersa tra lusso sfrenato e ottimo cibo.

A raccontarcelo è l’ultima galleria fotografica condivisa dall’Influencer di origini romane su Instagram: tra gli scatti a ritrarre le acque cristalline che caratterizzano la provincia salernitana e qualche dolcetto tipico, non è potuto passare inosservato il raffinato look scelto.

Per l’occasione la proprietaria di Audrer ha – ovviamente – deciso di indossare un mini abito del brand californiano, uno slip dress color champagne per essere precisi, con spalline sottili ed inserti in pizzo asimmetrici in prossimità di scollatura e spacco. Ai piedi, invece, vediamo far capolino delle flat shoes nere firmate Bottega Veneta.

Un outfit fresco ma ricercato al tempo stesso, che si aggiunge senza sforzo al resto della schiera di incredibili mise premaman della ventinovenne.

Giulia De Lellis stupisce tutti presentandosi a cena in pigiama: cos’è successo

Abituati a vedere e apprezzare Giulia De Lellis in tenute ultra glamour sotto ai riflettori, ciò che è successo poche ore dopo il summenzionato outfit griffato non ha potuto che stupire – positivamente – tutti.

Per prendere parte ad una tranquilla cena tra amici, l’ex corteggiatrice di Uomini&Donne ha selezionato una tenuta a dir poco esclusiva: il pigiama. Uno dei trend più insoliti ma gettonati al contempo degli ultimi anni, in fondo, rilanciato da ora in avanti anche per l’estate 2025. A portare l’attenzione generale sulla sua inconsueta scelta è stata lei stessa che, immortalatasi prontissima per uscire in ascensore, ha corredato l’iconico selfie con un’ironica didascalia: “Io che mi presento a cena da amici in pigiama e con mentine rare come cadeau. Non so quale è peggio”.

Per le più curiose fashionista, si tratterebbe di un coordinato da notte firmato H&M, un modello in cotone a righe bianche e rosa e cuoricini rossi, dotato di camicia a maniche lunghe e pantaloni morbidi. Chiudevano il look un reggiseno bianco a fascia ed il pancione, chiaramente. Che dire? Gdl docet.