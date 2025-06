Una mamma del futuro ultra glamour, Giulia De Lellis: l'imprenditrice romana non smette di dispensare fashion inspo all'ordine del giorno, l'ultima in riva al mare a Forte dei Marmi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Giulia De Lellis

Dopo aver vissuto il sogno della Scelta a Uomini e Donne, aver pubblicato un libro (sulle corna) andato virale, essere passata attraverso e sopravvissuta a svariate turbolenze amorose ed aver finalmente lanciato il suo beauty brand, Giulia De Lellis sta vivendo uno dei momenti più magici della sua vita: è incinta. L’imprenditrice romana aspetta la sua prima figlia dal compagno Tony Effe, la piccola Priscilla e, dopo un primo momento di forte disappunto conseguente all’annuncio della gravidanza da parte di testate giornalistiche un filo troppo invadenti, sui social non può fare a meno di documentare gli attimi quotidiani più belli della maternità. Come sta affrontando la sua estate da futura mamma? Non rinunciando affatto al sano divertimento, così come al lavoro, e naturalmente col tocco glamour che da sempre la contraddistingue: l’ultimo suo look premaman ha proprio il sapore del mare, al tramonto.

Giulia De Lellis, il look perfetto per le sere d’estate (a Forte dei Marmi ma non solo)

Nemmeno la dolce attesa – accostata alle temperature esagerate del periodo – ha potuto sottrarre a Giulia De Lellis il suo consueto entusiasmo: l’Influencer sta mantenendo il solito, folle ritmo lavorativo, con la valigia sempre in mano pronta per essere trascinata da Milano al sud Italia.

L’ultimo progetto ha avuto come location la bella Forte dei Marmi, dove ha avuto luogo il lussuoso evento firmato Guerlain per un viaggio dal profumo paradisiaco nell’universo della bellezza. Ad accogliere gli ospiti c’era un’enorme tenda bianca e rossa a tenere ben riparate le meraviglie del marchio, ed a seguire un meritato pasto in spiaggia con tuffo compreso presso il sontuoso bagno Alpemare, di proprietà della famiglia Bocelli.

Perfettamente a suo agio, per l’occasione Giulia De Lellis ha sfoderato il meglio della propria cabina armadio sfoggiando prima una combo color celeste composta da costume intero e pareo in vita, e poi un bikini a fantasia ultra colorato con bandana en pendant.

Il pezzo forte, però, è arrivato al calar del sole e rendeva il pancione protagonista: con un tramonto mozzafiato a far da sfondo, eccola immortalata nella copertina del suo ultimo post Instagram con addosso un lungo abito stampato, dal pieno sapore d’estate, con spalline sottili e spacco. Giocato nei toni del fragola, del viola, del rosa, dell’arancio e del bianco ad inseguirsi in un tripudio di sinuose fasce psichedeliche, il capo appartiene alla collezione estiva di Emilio Pucci, così come per i coordinati precedenti. A chiudere in bellezza il perfetto abito lungo estivo ecco un’adorabile borsetta in rafia a forma di cuore, con manico in perle di legno e foulard in richiamo al vestito.

Giulia De Lellis e Tony Effe, il baby shower della piccola Priscilla era nel segno dell’amore

Altro che crisi: le voci della presunta crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe che da una manciata di settimane si rincorrevano sono state prontamente smentite senza il bisogno di proferire parola.

L’influencer e il rapper, innamoratissimi, qualche giorno fa sono apparsi insieme al clamoroso baby shower organizzato a Roma per la loro primogenita, Priscilla, come sempre sorridenti e in sintonia.

La grande festa, curata nei minimi dettagli, è stata organizzata in una location immersa nel verde con tanto di piscina e allestimenti a tema: dolcetti personalizzati, gadget per la nascitura e brindisi con familiari e amici più cari hanno dato il degno benvenuto alla piccola.