Tutti i bikini dell'estate 2025 in un solo posto? È possibile: svelata la guida pratica e definitiva ai modelli più gettonati della calda stagione in arrivo

Fonte: Tezenis Tezenis collezione estate 2025

Le prime giornate di sole pieno – benché seguano improvvisi acquazzoni e temporali, si intende – non possono che suggerire un roseo quadretto all’orizzonte, quantomeno a sguardi ottimistici: l’estate si avvicina inesorabile e la domanda, puntuale nella mente d’ogni fashion addicted meritevole di tale appellativo, sorge spontanea come ogni anno. A quale bikini toccherà il titolo di più cool della stagione?

Tendenze moda bikini estate 2025: quali dovresti avere in valigia

Malgrado il meteo ancora avverso, i nuovi arrivi in materia di swimwear hanno già preso a comparire nei negozi e così anche in prima pagina sui nostri e-shop del cuore, contribuendo nella messa a fuoco di quelle che saranno le tendenze più calde (e letteralmente) dell’estate 2025.

Stando a quanto emerso per il momento, a materializzarsi per prima è stata una realtà ben precisa, sempre la stessa: sarà ancora una volta il bikini il vero re della bella stagione. Forse, oggi più che mai, ci troviamo di fronte ad un autentico comeback, intriso come da copione di una certa nostalgia, proveniente nientemeno che dagli anni Duemila: è nuovamente tra noi il caro vecchio costume con i laccetti, pratico, sfacciato ma decisamente cool, con tutto il suo carico di fascino vintage.

Dai modelli dal taglio sportivo sino a quelli dall’aura romantica, dotati di rouches in ogni dove, davvero nessuno manca all’appello. Si spazia dalle variopinte fantasie tropicali ai toni neutri e raffinati, con una varietà di proposte che induce quasi alla confusione. Stato emotivo a cui, in veste di primigeni fashion victim, sentiamo sinceramente di dover porre rimedio: si consiglia vivamente di proseguire nella lettura per incorrere in una effettiva guida all’acquisto.

Dal 1946 – quando è apparso al mondo per la prima volta – ai giorni nostri tutto è cambiato, eppure lui è ancora lo stesso: il bikini si annovera tutt’oggi tra i costumi più amati in assoluto, con il suo piglio giocoso a coniugare praticità e seduzione in uno solo o, meglio, in due.

Si sono visti sfilare in passerella due pezzi d’ogni tipo, dal classico modello dalle linee minimal e senza tempo fino alle più moderne reinterpretazioni con tanto di dettagli gioiello, passando per sofisticati bikini a vita alta e balconcino dalle texture drappeggiate a donare nuovo slancio alla silhouette.

Bikini classico, monocolore o con orlo a contrasto

Proprio come fu in principio, il bikini ufficiale dell’estate 2025 ha assunto le medesime, essenziali caratteristiche a renderlo oggi ciò che è nell’immaginario fashion immortale.

Rigorosamente a triangolo e dal taglio minimale, i due pezzi (spesso microscopici) del momento si sono tinti senza distinzione di nuances classiche – bianco e nero in primis – e tonalità sorbetto coerenti alla palette cromatica in auge, dal giallo limone, come vediamo proposto da Yamamay e Tezenis, passando per il delicato verde menta sino al rosso squillante.

Fonte: Tezenis

Facenti parte della suddetta categoria, tra le grandi novità del periodo appare obbligatorio citare i costumi con orlo a contrasto: se non vige alcuna regola per quanto concerne il taglio, purché sia pulito e regolare, dal tradizionale triangolo sino alla fascia sportiva ognuno di essi presenta sottili bordi a spezzarne la solita monocromia.

Le colorazioni da prediligere? Si spazia da quelle più vivide a quelle intramontabili, in uno spettro cromatico che va dal giallo limone al nero ed al marrone in ogni sfumatura.

Bikini gioiello

Così come è accaduto per gli indumenti di uso quotidiano, le applicazioni gioiello che abbiamo visto risplendere in passerella sono approdate anche sui costumi dell’estate 2025 in veste di tendenza più forte – e luminosa – attualmente in voga: sulla medesima onda, vedremo dunque i due pezzi di stagione brillare sul bagnasciuga arricchiti da abbaglianti dettagli preziosi, in prossimità dei top, come si vede sul modello di Enkris Bikini nello scatto sottostante, ma anche dello slip, in oro o in argento.

Va da sé come ciò li renda parte integrante e fondamentale del look da spiaggia, accostati a gonne e shorts al posto della t-shirt o della solita canottiera, a far capolino dalla camicia lasciata aperta.

Bikini a fantasia

Dal versante opposto, a ravvivare il clima estivo ci pensano le fantasie allegre e variopinte che hanno preso a spuntare sui bikini disegnati per la primavera/estate ancora in assestamento: vedremo i costumi da bagno di quest’anno riportare a galla motivi retrò accanto a tagli sgambati, esplorando ed arricchendo di contemporaneità fantasie classiche ed intramontabili quali pois, animalier, fiori, vichy e righe.

Fonte: Tezenis

A tal proposito, proprio come ogni estate accade Tezenis ha scelto di inaugurare la stagione dei viaggi, dei bagni rigeneranti, delle passeggiate interminabili sullo sfondo di caldi tramonti e nel segno del relax con una collezione ad hoc, disegnata per accompagnare ogni suo singolo istante e sensazione. Con il desiderio di incontrare tutti i più variegati gusti, la nuova linea invita a sperimentare con mix & match di colori, stampe e texture, per un’espressione libera e autentica del proprio stile.

Fonte: Tezenis

Ogni capo, all’intento di valorizzare ogni silhouette, combina materiali di qualità e vestibilità impeccabile anche nelle nuove forme di tendenza. La collezione si distingue per l’utilizzo di tessuti innovativi, come il 3D, che avvolgono la figura in modo confortevole mettendone in risalto i punti forza.

La palette colori spazia dai toni solari del giallo e dell’arancio alle nuance fresche del blu e del verde, mentre le stampe animalier, declinate in classiche tonalità naturali e vivaci varianti, aggiungono un tocco in più di personalità.

Temi fruttati e lo shibori, reinterpretazione contemporanea del tie-dye, completano la linea con un’esplosione di freschezza ed energia. Dai bikini sportivi ai modelli più sofisticati, fino agli interi dalle forme fluide e femminili, le nuove proposte swimwear Tezenis offrono un’ampia scelta per ogni esigenza. Tra le proposte 2025, anche alcune sicurezze per gli affezionati dello stile senza tempo e della tinta unica con le serie a costine, crinkle e shiny satin perfezionate e riproposte nei colori moda.

Bikini drappeggiato

Strategico quanto ad alto tasso di glamour, il bikini drappeggiato riveste poi il ruolo di grande novità nello scenario moda costumi da bagno: modellante e assolutamente trés chic, questa è senza dubbio una delle accattivanti declinazioni di cui sentiremo più parlare nel corso della calda stagione in arrivo.

L’unica e sola condizione? Che i decantati drappeggi decorino non soltanto il top, ma anche gli slip come si può vedere dai meravigliosi due pezzi color celeste di Calzedonia.