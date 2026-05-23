Luisa Ranieri in bikini a 52 anni su Instagram è semplicemente favolosa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Luisa Ranieri

L’estate è ormai alle porte e per i vip è tempo di…mettersi in costume. La prima a sfoggiare un bikini perfetto è Luisa Ranieri che su Instagram si mostra in perfetta forma a 52 anni. Per l’attrice il tempo sembra essersi fermata e negli scatti pubblicati sul suo profilo la vediamo sorridente e stupenda, mentre si gode una giornata in barca.

Luisa Ranieri splendida in bikini su Instagram

L’attrice napoletana si è regalata una breve vacanza al mare insieme alle amiche. E dalla barca, fra acque cristalline e scogli, ha pubblicato una foto che la ritrae in bikini con occhiali da sole scuri e un cappellino per proteggersi dal sole. Affascinante, mai sopra le righe ed elegantissima, Luisa Ranieri sa sempre cogliere nel segno.

Nelle immagini postate su Instagram sfoggia un bikini perfetto e in tanti hanno commentato il post, complimentandosi con lei. “Sei bellissima”, ha scritto qualcuno. Mentre qualcun altro ha aggiunto: “Mai volgare e sempre elegantissima”. E poi ancora: “La donna più bella del mondo”, “Sei bella come il sole”, “Meravigliosa”.

Dopo aver conquistato il pubblico nei panni di Eugenia Carfora nella fiction La Preside, Luisa Ranieri ha deciso di concedersi un po’ di meritato riposo. In attesa di tornare in televisione e sbarcare al timone – si vocifera – di un nuovissimo show, Luisa si è regalata una gita in barca. Per l’attrice napoletana il tempo sembra essersi fermata e, se fosse possibile, è ogni giorno più bella.

Il suo segreto, come aveva raccontato qualche tempo fa, è una dieta funzionale, ma anche la capacità di accettare il tempo che passa senza ansie o nevrosi.

“Se ti scoprono una ruga sul volto ti attaccano alla giugulare – ha raccontato qualche tempo fa -. D’altra parte, se non te ne vedono ti attaccano lo stesso alla giugulare: chissà cosa hai fatto per non avere rughe! Gli anni me li porto con tranquillità. Faccio ordinaria manutenzione di pelle senza essere ‘invasiva’ sul viso. Se mi trovo una ruga non è una cosa che mi fa impazzire. La tollero”.

Il segreto della bellezza di Luisa Ranieri: dieta funzionale, allenamento e zero stress

Luisa Ranieri viene spesso esaltata per via della sua capacità di sfidare il tempo. Un risultato che ha ottenuto grazie ad una alimentazione ben studiata.

“Sono una persona che ha sempre prestato grande attenzione all’alimentazione – ha rivelato in passato -. Faccio alimentazione funzionale da molti anni: non per evitare di invecchiare, ma per stare bene. Mangiare bene è la prima forma di prevenzione per le malattie”.

L’importante, secondo l’attrice e moglie di Luca Zingaretti, è affrontare tutto con il giusto spirito. “Sono fatalista. Penso che siamo nati per crescere, vivere, fare esperienze e invecchiare – ha confidato spesso -. La vecchiaia non è una cosa negativa, è anche saggezza. Io mi concentro sulle cose importanti, ed è sempre qualcun altro a farmi notare il tempo che passa. Un po’ me ne frego. Se devo arrivare a 120 anni non essendo autonoma e pesando sulle mie figlie, beh allora preferisco morire prima e lasciarle libere”.