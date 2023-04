Francesco Facchinetti, cacciato di casa dalla sorella Alessandra: “Convivenza infernale”

Fonte: Ansa Francesco Facchinetti

Fratelli diversi, legati da un grande affetto ma con due stili di vita lontani, anzi incompatibili. Per Alessandra e Francesco Facchinetti, figli del frontman dei Pooh, la troppa vicinanza è stata deleteria e, alla fine, il fratello minore è stato messo alla porta dalla maggiore, così come racconta lei stessa intervistata dal Corriere della Sera.

Erano altri tempi, quelli in cui Francesco Facchinetti si faceva chiamare ancora dj Francesco e si comportava da vero matto, sempre a far festa a tutte le ore. Mentre la sorella Alessandra, oggi una stilista di successo, aveva altri piani e al divertimento preferiva lo studio, puntando fin da giovanissima a una sfavillante carriera nel mondo della moda.

“Sei mesi infernali con dj Francesco”: la confessione di Alessandra Facchinetti

“Sei mesi infernali” così Alessandra Facchinetti, primogenita del Roby dei Pooh, ha definito la convivenza con il fratello Francesco, nato otto anni dopo dalla relazione tra il padre e Rosaria Longoni. È numerosa la famiglia Facchinetti: i fratelli in tutto sono cinque, nati da tre donne diverse, oltre ad Alessandra e Francesco ci sono Valentina e i più giovani Roberto e Giulia, rispettivamente classe 1987 e 1991. “Siamo una famiglia simpatica, iperattiva, ognuno con una strada ben precisa: legatissimi” ha detto Alessandra al Corriere.

Legati sì, ma meglio se ognuno a casa propria: “Io mi sono trasferita da Bergamo a Milano per frequentare l’istituto Marangoni – ha raccontato la stilista direttore creativo donna di Tod’s – Intorno al 2003-2004, ero già da Gucci, Francesco cominciava come dj e da Como veniva spesso in città. Presa da un impeto folle ho proposto a Rosaria (la madre di Francesco, ndr): lo tengo io. Che ideona”.

La convivenza tra i due fratelli, infatti, durò appena sei mesi, giusto il tempo per capire di essere troppo diversi per condividere la stessa abitazione: “Io arrivavo a casa e trovavo gente ovunque, Francesco rientrava a tutte le ore e voleva chiacchierare anche se la mia sveglia suonava all’alba. L’ho messo alla porta. Poi lo adoro, per carità, come adoro tutti i miei fratelli. Quando ci troviamo per le rimpatriate siamo quasi trenta persone”.

Francesco Facchinetti, da Capitan Uncino a papà

Da allora sono passi parecchi anni, dj Francesco non c’è più e oggi Francesco Facchinetti è un affermato imprenditore e agente dello spettacolo, affettuoso padre di tre bambini: la primogenita Mia, nata dalla relazione ormai conclusasi con la conduttrice Alessia Marcuzzi e Lavinia e Leone, frutto del matrimonio con l’attuale moglie Wilma Helena Faissol. Le differenze con la sorella maggiore, però, continuano a farsi sentire, anche sui social: “Francesco è i social. Io la prima delle mie stories l’ho fatta un mese fa, lui non se ne fa una ragione”.

Mentre Francesco, così come sottolineato dalla sorella, sui social trascorre molto tempo e con i propri follower condivide anche i momenti più difficili, come la rapina subita dal padre Roby, minacciato e derubato in casa propria e, più recentemente, i problemi di salute della piccola Liv, che ha fatto preoccupare i genitori a causa di una brutta e insistente febbre, problema fortunatamente presto rientrato.