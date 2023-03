Francesco Facchinetti: paura per la figlia Lavinia. “Febbre alta da più di 20 giorni”

L’8 marzo Lavinia Facchinetti, figlia di Francesco e della moglie Wilma, ha compiuto 7 anni, ma ha dovuto rinunciare ai festeggiamenti con gli amichetti, passando la giornata in ospedale. La bambina continua a non stare bene, vittima di un febbrone che non la abbandona da ormai più di venti giorni.

A rendere note le condizioni di salute della bambina è la stessa mamma, che sui social ha raccontato il decorso della malattia, gli accertamenti, gli esami e le numerose visite mediche. Condividendo con i fan timori e preoccupazioni per la più piccola di casa. Adesso si attendono gli esiti delle ultime analisi.

La preoccupazione di Francesco Facchinetti e Wilma Faissol

“Ancora senza risposta per tutta questa febbre” ha fatto sapere in una storia su Instagram Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti. “Volevo fare un esame del sangue per la mononucleosi, ma non me l’hanno fatto fare perché ha febbre a 40 gradi da venti giorni con quattro giorni di intervallo”. La malattia di Lavinia è iniziata lo scorso 18 febbraio e la causa non è ancora stata chiarita.

La madre, che ha condiviso con i follower le giornate trascorse in ospedale, compresa quella del compleanno della bambina lo scorso 8 marzo, ha spiegato che, dopo diversi esami, sono state scartate le ipotesi di Covid, influenza australiana e virus dell’influenza A e B. Ugualmente escluse le ipotesi di RSV e infezione da streptococco.

Una radiografia del torace ha invece evidenziato una leggera bronchite. La bambina non ha raffreddore, né tosse, per questo motivo non sono stati suggeriti esami per vie urinarie né rx al torace. Nonostante la mancanza di altri sintomi, la febbre, però, resta alta e si attendono gli esiti degli ultimi controlli.

“Il papà ti ama alla follia”: la dedica di Francesco Facchinetti alla figlia malata

Meno propenso a condividere sui social le preoccupazioni per la salute della figlia, Francesco Facchinetti si è lasciato andare a una dolce dedica in occasione del settimo compleanno di Lavinia, festeggiato con una foto dal giorno della sua nascita: “Amore auguri!”, così inizia il messaggio lanciato su Instagram dall’imprenditore figlio del leader dei Pooh Roby Facchinetti.

“Sei nata nel giorno della festa delle Donne non a caso… – prosegue il papà – avevi delle manine piccolissime. Hai la forza, la dolcezza, la spensieratezza e la determinazione, la fantasia e l’intraprendenza che fanno di te una grande Donna. Il papà ti ama alla follia e vive per te… per sempre. Auguri Liv”.

La grande famiglia di Francesco Facchinetti

Lavinia Angelica Catherine è la seconda figlia nata dal matrimonio tra Francesco Facchinetti e l’influencer brasiliana Wilma Faissol, dopo il primogenito Leone nato nel 2014. Alla famiglia si unisce anche Charlotte Olympia, nata da una precedente relazione di Faissol con un uomo di cui la fashion blogger non ha mai rivelato l’identità: “era un rapporto tossico con un uomo ossessionato dal sesso” ha rivelato qualche tempo fa.

Così come la moglie, anche Facchinetti ha una figlia da una relazione precedente: si tratta di Mia, 12 anni, figlia dell’ex dj e della conduttrice Alessia Marcuzzi. Dopo il divorzio, i due sono rimasti in ottimi rapporti e, assieme ai figli (anche quelli acquisiti) trascorrono molto tempo assieme, dedicando alla famiglia il proprio tempo libero.