Chi è Tiago Schietti, il nuovo amore di Alessia Marcuzzi

Affascinante e di successo, Tiago Schietti è l'imprenditore brasiliano che avrebbe conquistato il cuore di Alessia Marcuzzi.

Si chiama Tiago Schietti l’uomo che è riuscito a regalare di nuovo il sorriso ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice infatti da qualche tempo starebbe frequentando l’imprenditore e avrebbe ritrovato la felicità.

Chi è Tiago Schietti

Manager di successo, affascinante e particolarmente riservato, Tiago Schietti sarebbe riuscito a fare breccia nel cuore di Alessia Marcuzzi. 40 anni, è originario di San Paolo, in Brasile, e lavora come Direttore Esecutivo nella società Supernova Capital Gestão de Recursos dove si occupa di gestire gli investimenti.

In Brasile, Tiago è famoso soprattutto per essere stato sposato con Kika Laffranchi, atleta ed ereditiera da cui ha avuto nel 2023 il figlio Giuseppe. All’epoca le nozze della coppia, celebrate in grande stile nel 2019, fecero molto discutere per via degli oltre 1200 invitati e di un budget da 5 milioni di dollari.

Il primo incontro con Alessia Marcuzzi, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe avvenuto durante una vacanza della conduttrice in Brasile. I due avrebbero iniziato a frequentarsi in gran segreto, con numerosi viaggi di Tiago Schietti in Italia proprio per incontrare la presentatrice. L’ultimo incontro a Venezia, con alcuni video pubblicati su Instagram proprio dalla Marcuzzi in cui la conduttrice appare serena e felice, mentre si gode una vacanza con il nuovo compagno (senza mai mostrarlo).

Gli amori di Alessia Marcuzzi

Fra le conduttrici più amate della tv, capace di passare dai reality ai game show con facilità, Alessia Marcuzzi è stata spesso al centro del gossip per via dei suoi amori. Negli anni Duemila a conquistare le copertine dei magazine era la sua storia d’amore con Simone Inzaghi, coronata dalla nascita di Tommaso nel 2001. Una relazione terminata nel 2004 senza troppi rancori tanto che oggi Alessia ha un ottimo rapporto non solo con l’ex calciatore, ma anche con la moglie Gaia Lucariello.

Nel 2010 l’arrivo di Mia, frutto del legame con Francesco Facchinetti. Una love story terminata in modo pacifico, tanto che Alessia e Wilma Faissol, nuova moglie del produttore, sono grandi amiche. Nel corso degli anni la conduttrice ha vissuto altre storie d’amore, da quella con Claudio Cudicini, noto calciatore, a quella con l’attore Pietro Sermonti.

Poi nel 2014 le nozze in Inghilterra (a sorpresa) con il produttore Paolo Calabresi. Un legame importante, terminato però nel 2022 quando la stessa Alessia Marcuzzi aveva annunciato il divorzio.

“Devo essere felice, sì – aveva spiegato in quell’occasione -. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma. Parlo con i miei figli delle mie scelte e la mia famiglia – mia mamma, mio papà – mi supporta e mi sostiene sempre, senza farmi sentire mai giudicata. Ci si deve provare nella vita ad essere felici, insomma. Poi non è sempre semplice. Ma oggi sono serena”.

E quella felicità, dopo un lungo periodo da single l’avrebbe regalata alla presentatrice proprio Tiago Schietti, un uomo capace di conquistarla e di aprire un nuovo capitolo sentimentale della sua vita.