Alessia Marcuzzi e Laura Pausini hanno litigato? Strani segnali e silenzio social

Getty Images Alessia Marcuzzi e Laura Pausini

Qualcosa si sarebbe spezzato nel legame storico tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini. La conduttrice e la cantante sono amiche da tempo ma nell’ultimo periodo si sarebbero allontanate. Un assordante silenzio social, accompagnato da alcuni e strani segnali, avrebbe allarmato i fan delle due, che si sono sempre mostrate molto unite e solidali l’una con l’altra.

La presunta lite tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini

Il primo indizio sull’allontanamento tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini risale allo scorso maggio, quando la cantante ha festeggiato i suoi 51 anni. Alla festa di compleanno erano presenti gli amici di una vita, tra i quali molti volti noti come Paola Cortellesi e Giorgia, ma non c’era traccia de La Pinella, la cui assenza non è di certo passata inosservata.

E non è finita qui: quel giorno la Marcuzzi non avrebbe condiviso sui social neppure un augurio per l’amica cantante, cosa che invece è sempre stata solita fare in passato.

“Alessia non c’era alla festa di compleanno di Laura. E ieri Laura ha cantato con Robbie Williams alla cerimonia di chiusura del Mondiale per Club, e non le ha dedicato neanche mezza storia“, ha raccontato un’utente all’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, che ha subito condiviso la testimonianza sui suoi social.

“Per Sinner invece di storie ne ha fatte diverse (in riferimento alla vittoria di Wimbledon, ndr). È da un bel po’ che c’è questo silenzio“, ha aggiunto.

Per ora nessun commento da parte delle dirette interessate. Arriverà presto una smentita? La Pausini si è sempre distinta per le sue amicizie solide create nel mondo dello showbiz. Un mondo non proprio facile, altamente competitivo, dove però la cantante romagnola ha provato a fare la differenza.

Qualche tempo fa Tiziano Ferro non ha esitato a definirla un’amica vera: “Mi ricordo che durante il divorzio lei era a Buenos Aires e a un certo punto mi fa una videochiamata e mi dice: “Io non ti vedo bene, adesso prendo un volo e vengo a Los Angeles”. Aveva solo due giorni di stacco tra un concerto e l’altro. Ecco che cosa sono gli amici veri”.

Anche la Marcuzzi non è stata da meno, riuscendo a creare nel tempo legami stabili e duraturi. Da Mara Venier ad Elena Santarelli, senza dimenticare le amicizie con Wilma Faissol e Gaia Lucariello, attuali mogli dei suoi ex storici: Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi.

L’amicizia tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini

Alessia Marcuzzi e Laura Pausini si conoscono dai primi anni 2000, quando entrambe erano già famose nei rispettivi ambienti. All’epoca Alessia era il volto femminile di Mai dire gol e co-conduttrice del Festivalbar mentre Laura era già un’artista affermata in tutto il mondo, con tour e premi internazionali.

Del loro rapporto la Marcuzzi aveva parlato apertamente qualche tempo fa in televisione, quando è stata ospite di Francesca Fialdini nel programma di Rai 1 Da noi a ruota libera.

“Laura è una mia grande amica da tantissimo tempo, – aveva detto con grande sincerità – abbiamo vissuto tante cose belle. L’amicizia con Laura, che è un’amicizia tra donne alla quale tengo molto, rappresenta l’amicizia con le stesse persone che conosco da tempo. Perché ogni volta che c’è un concerto di Laura io e i miei amici di sempre andiamo a vederla. Laura è una persona meravigliosa, nonostante sia una star è rimasta la stessa nella vita privata”.