Laura Pausini ferma (di nuovo) il concerto: “Non ero molto intelligente”

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Getty Images Laura Pausini in tour

Nel nuovo tour mondiale di Laura Pausini non c’è spazio soltanto per la musica. I suoi concerti diventano spesso occasioni di dialogo diretto con il pubblico, tra momenti spontanei, riflessioni personali e episodi che fanno rapidamente il giro dei social.

La cantante, 51 anni, ha interrotto ancora una volta uno dei suoi live, questa volta per soffermarsi su una delle sue canzoni più celebri e amate. Durante l’esibizione, infatti, si è fermata per commentare un verso del brano che oggi, a distanza di anni, sente il bisogno di rileggere con occhi diversi.

Un testo scritto tempo fa ma che secondo la conduttrice di Sanremo 2026 merita oggi una nuova interpretazione, più consapevole e più vicina alla donna che è diventata.

Laura Pausini ferma il concerto per criticare la sua canzone

Durante un concerto in Cile, Laura Pausini ha voluto condividere con il suo pubblico un momento di riflessione sincera e personale. La cantante, da sempre apprezzata non solo per la sua voce ma anche per la capacità di creare un legame autentico con i fan, ha scelto di interrompere il live per condividere un pensiero profondo su uno dei suoi brani più celebri, Volveré junto a ti, la versione spagnola di E ritorno da te.

Mentre stava interpretando la canzone, Laura Pausini ha iniziato a cantare con trasporto i versi: “Volveré junto a ti a pesar de mi orgullo

volveré porque se que no puedo elegir” (“E ritorno da te nonostante il mio orgoglio/Io ritorno perché altra scelta non c’è”).

Proprio in quel momento, però, ha deciso di fermarsi. Rivolgendosi ai tecnici del suono, ha detto con spontaneità: “Scusate un attimo, fermatevi”, chiedendo di sospendere la musica per qualche istante.

Davanti al pubblico, Laura ha voluto soffermarsi sul significato di quelle parole, riflettendo oggi con una consapevolezza diversa rispetto al passato. “Non ricordo quando ho scritto questa canzone, ma non ero molto grande. Ovviamente non ero molto sveglia, non ero molto intelligente. È molto importante che lo sappiate”, ha detto, strappando sorrisi e applausi alla platea.

La considerazione è poi diventata ancora più intensa. Laura Pausini ha spiegato di amare profondamente quel brano, ma di avere oggi una visione differente dell’amore e delle relazioni. “Amo questa canzone, ma ora so che posso scegliere, e anche voi potete farlo. Non dimentichiamo che potete scegliere. Un giorno vi sveglierete e potrete farlo”, ha aggiunto, ricevendo una forte ovazione da parte del pubblico presente.

Parole semplici ma potenti, che hanno trasformato un concerto in un momento di condivisione autentica. Il video dell’episodio, poi pubblicato sui social, è diventato rapidamente virale, raccogliendo centinaia di commenti di apprezzamento. Tra questi, uno in particolare riassume il sentimento generale dei fan: “Come si fa a non amare Laura?”.

Tutte le volte che Laura Pausini ha fermato un suo concerto

Non è la prima volta che Laura Pausini interrompe un concerto per ragioni che vanno ben oltre un semplice problema tecnico. Negli ultimi mesi la cantante è stata protagonista di diversi episodi diventati rapidamente virali, confermando ancora una volta il suo modo diretto e spontaneo.

Tra i momenti più commentati c’è stata l’interruzione di un live in Spagna, quando la Pausini si è fermata dopo aver notato una persona sbadigliare tra il pubblico, trasformando la scena in un siparietto ironico che ha fatto il giro dei social. In un’altra occasione, invece, Laura Pausini ha richiamato apertamente un partecipante visibilmente ubriaco, invitandolo a mantenere rispetto per lo spettacolo e i presenti.

Non meno discusso è stato l’episodio avvenuto in Perù, dove la cantante ha sospeso momentaneamente l’esibizione accorgendosi che alcuni spettatori nelle prime file non conoscevano i suoi brani. Anche in quel caso, il suo intervento non è passato inosservato e ha acceso il dibattito online.

Episodi che, indubbiamente, hanno fatto discutere sui social ma che al tempo stesso hanno mostrato un’artista esigente, capace di pretendere attenzione e partecipazione. Sempre con l’obiettivo di rendere ogni concerto un momento di vera connessione con il suo fandom.