Laura Pausini e l’ubriaco al concerto di Madrid: cosa è successo e perché è virale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Laura Pausini

Laura Pausini è la protagonista di un momento virale avvenuto durante il suo ultimo concerto a Madrid. In tour con il suo nuovo disco, la cantante è da sempre nota per la sua ironia e per la capacità di interagire in modo originale con i fan.

Laura Pausini ferma il concerto di Madrid: la replica all’uomo ubriaco è virale

Anche nel corso del live di Madrid non sono mancati momenti divertenti, soprattutto per via di un fuori programma. Tra una canzone e l’altra infatti Laura Pausini si è interrotta per parlare con una persona in mezzo al pubblico, un uomo ubriaco che continuava a gridare.

“Cosa sta succedendo lì? – ha chiesto l’artista -. Ah, è ubriaco. Sono Laura Pausini e non sono una cantante da ascoltare mentre si beve – ha aggiunto -. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”. Le parole di Laura Pausini hanno scatenato risate e applausi, mentre il momento, immortalato con i cellulari, è diventato in breve tempo virale.

Terminato il concerto Laura ha voluto ringraziare il suo pubblico. “Ho trascorso giorni meravigliosi – ha detto c commossa -, voglio ringraziare ancora una volta questa terra perché non è scontato dopo 32 anni di carriera essere accolti da così tanta gente e da così tanto amore. Mi sento privilegiata per quello che vivo ogni volta che torno qui, e non vedo l’ora di ritornare. Come l’Italia anche la Spagna è la mia terra, la mia voce, il mio cuore”.

La cantante sta portando in giro per le città della Spagna le canzoni del suo ultimo album con il Io Canto/ ìYo Canto World Tour 2026/2027. Il tour è partito da Pamplona dove la Navarra arena ha realizzato un tutto esaurito. La Pausini si è esibita anche al Estadio Antonio Dominguez di Tenerife con 9.500 biglietti venduti, in seguito è approdata a Barcellona con 10.000 persone che hanno cantato con l’artista al Palau Sant Jordi. Laura ha registrato sold out anche a Valencia con 12.000 persone alla Roig Arena, mentre lo show di Madrid ha contato su 12.000 biglietti venduti presso la Movistar Arena.

La rinascita di Laura Pausini

Il tour arriva dopo un periodo piuttosto duro per la cantante e un percorso di rinascita. “Ho avuto un crollo personale – aveva confessato qualche tempo fa -, in cui sentivo di aver già fatto tutto e che non esistesse più nulla oltre a ciò che già conoscevo; quindi mi sentivo inutile. Mio marito, mia madre e la mia psicologa mi dicevano continuamente: ‘D’ora in poi concediti il lusso di fare tutto ciò che vuoi, perché puoi farlo’”.

Dopo quel momento difficile era nata l’idea di creare Io Canto 2. “Non l’ho fatto per guadagnare soldi, non ne ho bisogno – aveva svelato -, ma è ciò di cui ho bisogno per stare bene, per non cadere in… non voglio chiamarla depressione, perché non è stata una vera depressione con farmaci e tutto il resto, ma in uno stato emotivo molto negativo che mi ha rinchiusa in casa e non avevo nemmeno voglia di cantare nulla”.

“Adesso ho più coraggio – aveva concluso -, mi sento più tranquilla e decido su ciò che voglio fare. Anche se dovesse andare male, è questo ciò che ho bisogno di fare; seguirò molto il mio corpo e la mia mente. La mia casa discografica pensava che mi sarei fermata per un anno, ma poi mi hanno lasciata libera di fare ciò che volevo”.